https://1prime.ru/20260514/mvf-869937112.html

МВФ призвал Киев проводить обещанные реформы ради получения финансирования

МВФ призвал Киев проводить обещанные реформы ради получения финансирования - 14.05.2026, ПРАЙМ

МВФ призвал Киев проводить обещанные реформы ради получения финансирования

Украина должна проводить обещанные реформы, в том числе в налоговой сфере, чтобы продолжить получать внешнее финансирование, заявила директор по коммуникациям... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T18:28+0300

2026-05-14T18:28+0300

2026-05-14T18:28+0300

мировая экономика

украина

киев

запад

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/76123/06/761230612_0:38:477:306_1920x0_80_0_0_914330f27df4af74873ea1ab4dba4f72.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Украина должна проводить обещанные реформы, в том числе в налоговой сфере, чтобы продолжить получать внешнее финансирование, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. В конце февраля руководство МВФ одобрило новую кредитную программу Украине от самого фонда на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. "В рамках утверждения новой программы (финансирования - ред.) власти согласились на всеобъемлющую повестку реформ... она нацелена на привлечение значительной внешней поддержки, которая имеет огромное значение для удовлетворения весьма масштабных финансовых потребностей Украины", - сообщила она на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости. Козак добавила, что МВФ намерен обсудить с украинскими властями вопрос проведения реформ в рамках предстоящего визита на Украину. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

https://1prime.ru/20260514/mvf-869936682.html

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, киев, запад, мвф