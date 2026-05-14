МВФ призвал Киев проводить обещанные реформы ради получения финансирования - 14.05.2026, ПРАЙМ
МВФ призвал Киев проводить обещанные реформы ради получения финансирования
2026-05-14T18:28+0300
мировая экономика
украина
киев
запад
мвф
ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Украина должна проводить обещанные реформы, в том числе в налоговой сфере, чтобы продолжить получать внешнее финансирование, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. В конце февраля руководство МВФ одобрило новую кредитную программу Украине от самого фонда на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. "В рамках утверждения новой программы (финансирования - ред.) власти согласились на всеобъемлющую повестку реформ... она нацелена на привлечение значительной внешней поддержки, которая имеет огромное значение для удовлетворения весьма масштабных финансовых потребностей Украины", - сообщила она на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости. Козак добавила, что МВФ намерен обсудить с украинскими властями вопрос проведения реформ в рамках предстоящего визита на Украину. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, МВФ
Козак: Украина должна проводить реформы для получения внешнего финансирования

МВФ оценил объем теневой экономики Украины в 45% ВВП
Мировая экономикаУКРАИНАКиевЗАПАДМВФ
 
 
