Госдума исключила возможность возмещения НДС, оплаченного из бюджета

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, исключающий возможность возмещения НДС в случаях, когда его уплата осуществляется за счет бюджетных субсидий.

2026-05-14T16:00+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, исключающий возможность возмещения НДС в случаях, когда его уплата осуществляется за счет бюджетных субсидий. Документ вносит изменения в Бюджетный кодекс в целях исключения возможности получения вычетов по суммам НДС, фактически оплаченным из бюджета. Речь идет о случаях, когда организации, получившие субсидии из бюджета, предоставляют за счет них средства другим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе. Закон обязывает такие организации указывать в договоре с этими лицами, что источником средств является бюджетная субсидия. А если эти средства предоставляются на приобретение товаров (работ, услуг) или имущественных прав, то также указывать и наличие или отсутствие в их объеме средств на уплату НДС. Причем уже заключенные договоры должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение 30 дней после вступления закона в силу. Кроме того, уточняется перечень бюджетных средств, предоставляемых концессионерам и частным партнерам и учитываемых при расчете предельного размера финансового участия концедента (публичного партнера). При его определении будут учитываться субсидии из бюджета и бюджетные инвестиции, предоставляемые концессионеру или частному партнеру напрямую или через других юрлиц. Согласно пояснительной записке, это будет способствовать "повышению эффективности бюджетных расходов, качества планирования и исполнения бюджетов, в том числе в части управления условными обязательствами и долгосрочными расходными обязательствами по инфраструктурным проектам", которые реализуются в рамках концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве. Но эта новация не будет распространяться на уже действующие соглашения. Закон также предусматривает с 1 сентября 2026 года предоставление напрямую бюджетным и автономным организациям бюджетных субсидий на создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию государственных информационных систем. При этом исключительные права на программы для ЭВМ и иные результаты интеллектуальной деятельности, связанные с созданием и развитием таких систем, а также на технические средства для обработки содержащейся в них информации будут принадлежать РФ, региону или муниципалитету, из бюджета которых предоставлена субсидия. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.

