Норвегия планирует провести с Россией военные переговоры по Арктике
2026-05-14T01:15+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Норвегия планирует провести с РФ на уровне военных переговоры по поддержанию стабильности в Арктическом регионе, заявил пресс-секретарь штаба ВС королевства Руне Хаарстад.
"У нас запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность самого региона", - сказал представитель норвежской армии газете "Известия".
При этом 15 марта норвежская сторона присоединилась к совместному с Данией, Швецией, Исландией, Финляндией и Канадой заявлению о приветствии усиления активности НАТО в Арктическом регионе, в том числе военных учений альянса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с активностью НАТО ранее уже отмечала, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
В апреле замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что ответные действия России на вызовы НАТО в Арктике не заставят себя ждать, возможностей для этого у страны достаточно.
Штаб ВС Норвегии сообщил о планах провести с Россией военные переговоры по Арктике
