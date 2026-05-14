Норвегия планирует провести с Россией военные переговоры по Арктике

Норвегия планирует провести с РФ на уровне военных переговоры по поддержанию стабильности в Арктическом регионе, заявил пресс-секретарь штаба ВС королевства... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T01:15+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Норвегия планирует провести с РФ на уровне военных переговоры по поддержанию стабильности в Арктическом регионе, заявил пресс-секретарь штаба ВС королевства Руне Хаарстад. "У нас запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность самого региона", - сказал представитель норвежской армии газете "Известия". При этом 15 марта норвежская сторона присоединилась к совместному с Данией, Швецией, Исландией, Финляндией и Канадой заявлению о приветствии усиления активности НАТО в Арктическом регионе, в том числе военных учений альянса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с активностью НАТО ранее уже отмечала, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции. В апреле замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что ответные действия России на вызовы НАТО в Арктике не заставят себя ждать, возможностей для этого у страны достаточно.

