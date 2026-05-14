https://1prime.ru/20260514/oae-869943144.html

В ОАЭ сообщили, что крупнейший ГПЗ отремонтируют к середине 2027 года

В ОАЭ сообщили, что крупнейший ГПЗ отремонтируют к середине 2027 года - 14.05.2026, ПРАЙМ

В ОАЭ сообщили, что крупнейший ГПЗ отремонтируют к середине 2027 года

Крупнейший газоперерабатывающий завод Объединенных Арабских Эмиратов будет отремонтирован не ранее середины 2027 года после двух атак в апреле, сообщила... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T23:53+0300

2026-05-14T23:53+0300

2026-05-14T23:53+0300

промышленность

абу-даби

ормузский пролив

adnoc gas

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869544015_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_b9856a50bebde9e203382ba52407b3c9.jpg

ДОХА, 14 мая - ПРАЙМ. Крупнейший газоперерабатывающий завод Объединенных Арабских Эмиратов будет отремонтирован не ранее середины 2027 года после двух атак в апреле, сообщила дочерняя компания Национальной нефтяной компании столичного эмирата Абу-Даби ADNOC Gas. "Газоперерабатывающий завод в Хабшане (на юго-западе эмирата Абу-Даби - ред.) работает на 60% мощности, к концу года его производительность достигнет 80%. Ремонт предприятия для восстановления полного объема работы может затянуться до середины 2027 года", - говорится в сообщении ADNOC Gas для Абу-Дабийской фондовой биржи. Кроме того, компания заявила, что ее выручка в первом квартале этого года упала на 15% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года - до 1,1 миллиарда долларов из-за закрытия Ормузского пролива. Ожидается, что этот факт также повлияет на чистую прибыль ADNOC Gas во втором квартале. При этом компания заявила, что, несмотря на потери, по-прежнему будет выплачивать дивиденды, одобрив выплату инвесторам 941 миллиона долларов, которая будет произведена в июне. В начале апреля власти Абу-Даби дважды сообщали, что обломки ракет упали на газовый объект в Хабшане после успешного перехвата их системами ПВО, в результате чего на предприятии возник пожар.

https://1prime.ru/20260512/oae-869854855.html

абу-даби

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, абу-даби, ормузский пролив, adnoc gas