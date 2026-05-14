В ОАЭ сообщили, что крупнейший ГПЗ отремонтируют к середине 2027 года - 14.05.2026, ПРАЙМ
В ОАЭ сообщили, что крупнейший ГПЗ отремонтируют к середине 2027 года
Крупнейший газоперерабатывающий завод Объединенных Арабских Эмиратов будет отремонтирован не ранее середины 2027 года после двух атак в апреле, сообщила... | 14.05.2026, ПРАЙМ
ДОХА, 14 мая - ПРАЙМ. Крупнейший газоперерабатывающий завод Объединенных Арабских Эмиратов будет отремонтирован не ранее середины 2027 года после двух атак в апреле, сообщила дочерняя компания Национальной нефтяной компании столичного эмирата Абу-Даби ADNOC Gas. "Газоперерабатывающий завод в Хабшане (на юго-западе эмирата Абу-Даби - ред.) работает на 60% мощности, к концу года его производительность достигнет 80%. Ремонт предприятия для восстановления полного объема работы может затянуться до середины 2027 года", - говорится в сообщении ADNOC Gas для Абу-Дабийской фондовой биржи. Кроме того, компания заявила, что ее выручка в первом квартале этого года упала на 15% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года - до 1,1 миллиарда долларов из-за закрытия Ормузского пролива. Ожидается, что этот факт также повлияет на чистую прибыль ADNOC Gas во втором квартале. При этом компания заявила, что, несмотря на потери, по-прежнему будет выплачивать дивиденды, одобрив выплату инвесторам 941 миллиона долларов, которая будет произведена в июне. В начале апреля власти Абу-Даби дважды сообщали, что обломки ракет упали на газовый объект в Хабшане после успешного перехвата их системами ПВО, в результате чего на предприятии возник пожар.
Промышленность, Абу-Даби, Ормузский пролив, ADNOC Gas
ДОХА, 14 мая - ПРАЙМ. Крупнейший газоперерабатывающий завод Объединенных Арабских Эмиратов будет отремонтирован не ранее середины 2027 года после двух атак в апреле, сообщила дочерняя компания Национальной нефтяной компании столичного эмирата Абу-Даби ADNOC Gas.
"Газоперерабатывающий завод в Хабшане (на юго-западе эмирата Абу-Даби - ред.) работает на 60% мощности, к концу года его производительность достигнет 80%. Ремонт предприятия для восстановления полного объема работы может затянуться до середины 2027 года", - говорится в сообщении ADNOC Gas для Абу-Дабийской фондовой биржи.
Кроме того, компания заявила, что ее выручка в первом квартале этого года упала на 15% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года - до 1,1 миллиарда долларов из-за закрытия Ормузского пролива.
Ожидается, что этот факт также повлияет на чистую прибыль ADNOC Gas во втором квартале.
При этом компания заявила, что, несмотря на потери, по-прежнему будет выплачивать дивиденды, одобрив выплату инвесторам 941 миллиона долларов, которая будет произведена в июне.
В начале апреля власти Абу-Даби дважды сообщали, что обломки ракет упали на газовый объект в Хабшане после успешного перехвата их системами ПВО, в результате чего на предприятии возник пожар.
