Путин призвал сокращать время от идеи до конечного продукта в ОПК
Время от идеи до конечного продукта в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) должно сокращаться, заявил президент РФ Владимир Путин. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T15:30+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Время от идеи до конечного продукта в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) должно сокращаться, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг приехал на 10-й съезд Союза машиностроителей России в Москве. "Скорость и принятие решения, и внедрение чрезвычайно важны. Мы не имеем права отставать по этим параметрам ни от наших партнеров, ни от конкурентов. Сроки от идеи до получения конечного готового продукта должны кардинально сокращаться, как это уже происходит во многих гражданских секторах", - сказал Путин в ходе выступления. Юбилейный 10-ый съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.
