https://1prime.ru/20260514/opk-869933332.html

Алиханов оценил объем выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК

Алиханов оценил объем выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК - 14.05.2026, ПРАЙМ

Алиханов оценил объем выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК

Оборонные предприятия России за предыдущие пять лет для гражданских рынков поставили продукции на сумму более 2 триллионов рублей, рассказал глава Минпромторга... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T13:39+0300

2026-05-14T13:39+0300

2026-05-14T16:29+0300

экономика

россия

промышленность

рф

антон алиханов

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848206886_0:158:2902:1790_1920x0_80_0_0_a79fbc14c1a18bffbb3ea43a51803467.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Оборонные предприятия России за предыдущие пять лет для гражданских рынков поставили продукции на сумму более 2 триллионов рублей, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "За предыдущие пять лет для гражданских рынков оборонные предприятия поставили продукции на сумму более 2 триллионов рублей. И сейчас задача по диверсификации становится вызовом в обеспечении задач технологической независимости и лидерства", - сказал он в ходе съезда Союза машиностроителей России. По его словам, прежде всего, необходимо обеспечить взаимный переток технологий между оборонкой и гражданкой, между разными отраслями также, как это реализуется во всей мировой практике.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, рф, антон алиханов, минпромторг