Алиханов оценил объем выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК
2026-05-14T13:39+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Оборонные предприятия России за предыдущие пять лет для гражданских рынков поставили продукции на сумму более 2 триллионов рублей, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "За предыдущие пять лет для гражданских рынков оборонные предприятия поставили продукции на сумму более 2 триллионов рублей. И сейчас задача по диверсификации становится вызовом в обеспечении задач технологической независимости и лидерства", - сказал он в ходе съезда Союза машиностроителей России. По его словам, прежде всего, необходимо обеспечить взаимный переток технологий между оборонкой и гражданкой, между разными отраслями также, как это реализуется во всей мировой практике.
