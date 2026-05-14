Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, пишут СМИ - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260514/ormuz-869925020.html
Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, пишут СМИ
Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, пишут СМИ - 14.05.2026, ПРАЙМ
Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, пишут СМИ
Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T13:32+0300
2026-05-14T13:33+0300
экономика
россия
иран
ормузский пролив
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869301222_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0070312716d20d2710fab03cece549de.jpg
ТЕГЕРАН, 14 мая - ПРАЙМ. Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник. "Были приняты меры по упрощению прохода китайских судов на основании глубоких связей и отношений стратегического партнерства между двумя странами (Ираном и КНР - ред.)", - говорится в сообщении. Агентство отметило, что Китай запросил проход ряда своих судов через Ормузский пролив, по чему стороны достигли взаимопонимания. Это, в свою очередь, позволило в среду возобновить судоходство для китайской стороны через Ормузский пролив по установленным Ираном правилам.
https://1prime.ru/20260507/ormuz-869738916.html
иран
ормузский пролив
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869301222_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_041b3b4401ecb4403462327fa93fe4c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, иран, ормузский пролив, китай
Экономика, РОССИЯ, ИРАН, Ормузский пролив, КИТАЙ
13:32 14.05.2026 (обновлено: 13:33 14.05.2026)
 
Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, пишут СМИ

Fars: Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив

© AP Photo / Asghar BesharatiКонтейнеровоз в Ормузском проливе
Контейнеровоз в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Контейнеровоз в Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Asghar Besharati
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 14 мая - ПРАЙМ. Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.
"Были приняты меры по упрощению прохода китайских судов на основании глубоких связей и отношений стратегического партнерства между двумя странами (Ираном и КНР - ред.)", - говорится в сообщении.
Агентство отметило, что Китай запросил проход ряда своих судов через Ормузский пролив, по чему стороны достигли взаимопонимания. Это, в свою очередь, позволило в среду возобновить судоходство для китайской стороны через Ормузский пролив по установленным Ираном правилам.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Глава AirAsia сравнил последствия закрытия Ормуза и пандемии коронавируса
7 мая, 10:22
 
ЭкономикаРОССИЯИРАНОрмузский проливКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала