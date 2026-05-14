Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, пишут СМИ
Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T13:33+0300
ТЕГЕРАН, 14 мая - ПРАЙМ. Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник. "Были приняты меры по упрощению прохода китайских судов на основании глубоких связей и отношений стратегического партнерства между двумя странами (Ираном и КНР - ред.)", - говорится в сообщении. Агентство отметило, что Китай запросил проход ряда своих судов через Ормузский пролив, по чему стороны достигли взаимопонимания. Это, в свою очередь, позволило в среду возобновить судоходство для китайской стороны через Ормузский пролив по установленным Ираном правилам.
