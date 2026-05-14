https://1prime.ru/20260514/ormuz-869925020.html

Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, пишут СМИ

Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, пишут СМИ - 14.05.2026, ПРАЙМ

Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, пишут СМИ

Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник. | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T13:32+0300

2026-05-14T13:32+0300

2026-05-14T13:33+0300

экономика

россия

иран

ормузский пролив

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869301222_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0070312716d20d2710fab03cece549de.jpg

ТЕГЕРАН, 14 мая - ПРАЙМ. Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник. "Были приняты меры по упрощению прохода китайских судов на основании глубоких связей и отношений стратегического партнерства между двумя странами (Ираном и КНР - ред.)", - говорится в сообщении. Агентство отметило, что Китай запросил проход ряда своих судов через Ормузский пролив, по чему стороны достигли взаимопонимания. Это, в свою очередь, позволило в среду возобновить судоходство для китайской стороны через Ормузский пролив по установленным Ираном правилам.

https://1prime.ru/20260507/ormuz-869738916.html

иран

ормузский пролив

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иран, ормузский пролив, китай