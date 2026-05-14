В США выступили с неожиданным признанием о российском "Сармате" - 14.05.2026, ПРАЙМ
Российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" значительно превосходит иностранные аналоги, пишет Military Watch Magazine. | 14.05.2026, ПРАЙМ
В США выступили с неожиданным признанием о российском "Сармате"

MWM: комплекс "Сармат" значительно превосходит западные аналоги

Президент Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" значительно превосходит иностранные аналоги, пишет Military Watch Magazine.
"Чтобы оценить возможности "Сармата", следует отметить, что предыдущие российские межконтинентальные ракеты "Тополь" и "Ярс" имели расчетную дальность около 11 тысяч километров, а американская МБР LGM-30G Minuteman III, единственная ракета НАТО наземного базирования — порядка 13 тысяч километров. До этого рекордсменами считались китайские ракеты DF-41 и DF-5, а также северокорейские Hwasong-17 и Hwasong-18, дальность которых оценивалась примерно в 15 тысяч километров — то есть менее половины от возможностей "Сармата"", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, столь большая дальность комплекса связана с применением гиперзвукового блока "Авангард". По информации MWM, именно эта особенность вызывает серьезную обеспокоенность на Западе, поскольку США и их союзники пока уступают России и Китаю в сфере подобных технологий.
Ранее во вторник Владимир Путин назвал "Сармат" самым мощным ракетным комплексом в мире, поздравив РВСН с успешным испытательным запуском новейшей межконтинентальной баллистической ракеты.
Как уточняется, ракета способна двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность ее полета превышает 35 тысяч километров. Это позволяет преодолевать любые существующие и перспективные системы ПРО. Первый ракетный полк с комплексом поставят на боевое дежурство до конца года.
