Эксперты рассказали, почему россияне выбирают отели без звезд

Больше половины россиян на отдыхе выбирают отели без звезд из-за гибких условий и индивидуального подхода, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". | 14.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Больше половины россиян на отдыхе выбирают отели без звезд из-за гибких условий и индивидуального подхода, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "Более половины россиян (52%) выбирают отели без звезд. Это мини-отели, гостевые дома, апартаменты - формат, который часто предлагает индивидуальный подход и гибкие условия", - выяснили аналитики сервиса, проанализировав данные по бронированиям отелей в России и за рубежом. Среди отелей со звездами самыми популярными оказались трехзвездочные - на них приходится 25% всех бронирований. Следом идут четырехзвездочные (14%), двухзвездочные (5%), пятизвездочные (3%) и однозвездочные (1%). В сервисе добавили, во всех категориях средств размещения продолжительность бронирования составляет в среднем 2-3 дня. При этом постояльцам отелей без звезд проживание обходится в среднем в 12 тысяч рублей, в трехзвездочных - 14 тысяч, четырехзвездочных - 23 тысячи, а в пятизвездочных - 47 тысяч. Чаще выбирают жилье со звездами путешественники в города. При этом отдыхающие на морских курортах предпочитают отели без звезд, двух- или пятизвездочные гостиницы. При этом путешественники-одиночки чаще останавливаются в более бюджетных вариантах, а пары - нередко выбирают отели пять звезд. "Семьи с детьми бронируют отели разных категорий примерно одинаково. Группы из трех и более человек чаще отдают предпочтение отелям без категории", - заключили авторы исследования.

