Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, почему россияне выбирают отели без звезд - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260514/oteli-869916083.html
Эксперты рассказали, почему россияне выбирают отели без звезд
Эксперты рассказали, почему россияне выбирают отели без звезд - 14.05.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, почему россияне выбирают отели без звезд
Больше половины россиян на отдыхе выбирают отели без звезд из-за гибких условий и индивидуального подхода, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T08:35+0300
2026-05-14T08:35+0300
туризм
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76305/42/763054296_0:149:3025:1851_1920x0_80_0_0_f21320566ef5b47fa30e788d22de2697.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Больше половины россиян на отдыхе выбирают отели без звезд из-за гибких условий и индивидуального подхода, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "Более половины россиян (52%) выбирают отели без звезд. Это мини-отели, гостевые дома, апартаменты - формат, который часто предлагает индивидуальный подход и гибкие условия", - выяснили аналитики сервиса, проанализировав данные по бронированиям отелей в России и за рубежом. Среди отелей со звездами самыми популярными оказались трехзвездочные - на них приходится 25% всех бронирований. Следом идут четырехзвездочные (14%), двухзвездочные (5%), пятизвездочные (3%) и однозвездочные (1%). В сервисе добавили, во всех категориях средств размещения продолжительность бронирования составляет в среднем 2-3 дня. При этом постояльцам отелей без звезд проживание обходится в среднем в 12 тысяч рублей, в трехзвездочных - 14 тысяч, четырехзвездочных - 23 тысячи, а в пятизвездочных - 47 тысяч. Чаще выбирают жилье со звездами путешественники в города. При этом отдыхающие на морских курортах предпочитают отели без звезд, двух- или пятизвездочные гостиницы. При этом путешественники-одиночки чаще останавливаются в более бюджетных вариантах, а пары - нередко выбирают отели пять звезд. "Семьи с детьми бронируют отели разных категорий примерно одинаково. Группы из трех и более человек чаще отдают предпочтение отелям без категории", - заключили авторы исследования.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76305/42/763054296_179:0:2846:2000_1920x0_80_0_0_e4cc41e6e143cd4ff13ab58d0a5baa28.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия
Туризм, Бизнес, РОССИЯ
08:35 14.05.2026
 
Эксперты рассказали, почему россияне выбирают отели без звезд

"Туту": больше половины россиян выбирают отели без звезд из-за гибких условий

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкГостиничный номер
Гостиничный номер - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Гостиничный номер. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Больше половины россиян на отдыхе выбирают отели без звезд из-за гибких условий и индивидуального подхода, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"Более половины россиян (52%) выбирают отели без звезд. Это мини-отели, гостевые дома, апартаменты - формат, который часто предлагает индивидуальный подход и гибкие условия", - выяснили аналитики сервиса, проанализировав данные по бронированиям отелей в России и за рубежом.
Среди отелей со звездами самыми популярными оказались трехзвездочные - на них приходится 25% всех бронирований. Следом идут четырехзвездочные (14%), двухзвездочные (5%), пятизвездочные (3%) и однозвездочные (1%).
В сервисе добавили, во всех категориях средств размещения продолжительность бронирования составляет в среднем 2-3 дня. При этом постояльцам отелей без звезд проживание обходится в среднем в 12 тысяч рублей, в трехзвездочных - 14 тысяч, четырехзвездочных - 23 тысячи, а в пятизвездочных - 47 тысяч.
Чаще выбирают жилье со звездами путешественники в города. При этом отдыхающие на морских курортах предпочитают отели без звезд, двух- или пятизвездочные гостиницы. При этом путешественники-одиночки чаще останавливаются в более бюджетных вариантах, а пары - нередко выбирают отели пять звезд.
"Семьи с детьми бронируют отели разных категорий примерно одинаково. Группы из трех и более человек чаще отдают предпочтение отелям без категории", - заключили авторы исследования.
 
ТуризмБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала