Ухудшение отношений Apple и OpenAI может обернуться судом, пишут СМИ

2026-05-14T21:08+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Ухудшение отношений между американскими цифровыми компаниями Apple и OpenAI может обернуться судебным разбирательством, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Двухлетнее партнерство Apple Inc. с OpenAI стало напряженным: разработчик чат-бота ChatGPT не увидел ожидаемых преимуществ от сделки и теперь готовится к возможному судебному разбирательству. Это может включать отправку производителю iPhone уведомления о нарушении контракта без обязательной подачи полноценного судебного иска на начальном этапе", - пишет Блумберг. Отмечается, что OpenAI рассчитывала, что партнерство компаний, в рамках которого ChatGPT должен был быть интегрирован в программное обеспечение Apple, привлечет больше пользователей к подписке на чат-бота. Компания также ожидала, что интеграция программы с операционной системой iOS будет более глубокой и охватит больший набор приложений Apple, а сам чат-бот будет приоритетно размещен в голосовом помощнике Siri. Вместо этого, по данным агентства, использование Apple технологий OpenAI в своих операционных системах остается ограниченным из-за трудностей в их внедрении. "Мы сделали все возможное с точки зрения продукта. Они же этого не сделали, и, что еще хуже, даже не предприняли честных усилий", - приводит Блумберг слова сотрудника OpenAI, пожелавшего остаться анонимным. Блумберг пишет, что у Apple также были свои опасения по поводу того, достаточно ли OpenAI обеспечивает защиту конфиденциальности пользователей, а также из-за попыток стартапа создать собственные устройства, которые могли бы начать конкурировать с продукцией самой Apple. Агентство указывает, что любые юридические шаги со стороны OpenAI, вероятно, будут предприняты только после завершения судебного процесса с Илоном Маском и компания по-прежнему надеется урегулировать свои разногласия с Apple вне суда. Представители OpenAI и Apple отказались от комментариев агентству. В августе 2024 года Маск подал судебный иск против директора OpenAI Сэма Альтмана и других лидеров компании, потребовав от окружного судьи США заблокировать попытку OpenAI стать коммерческой организацией. OpenAI позже заявила, что попытки Маска купить ее противоречат его иску против компании, в котором тот утверждает, что активы OpenAI не должны использоваться для частного заработка. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения. OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

