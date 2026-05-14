Стал известен средний размер социальной пенсии в России​ - 14.05.2026, ПРАЙМ
Стал известен средний размер социальной пенсии в России​ - 14.05.2026, ПРАЙМ
Средний размер социальной пенсии работающих и неработающих россиян в апреле 2026 года составил более 16,5 тысяч рублей, за год сумма выросла примерно на тысячу... | 14.05.2026, ПРАЙМ
Экономика
02:51 14.05.2026 (обновлено: 03:13 14.05.2026)
 
Стал известен средний размер социальной пенсии в России​

Соцпенсия работающих и неработающих россиян в апреле выросла на тысячу рублей

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии работающих и неработающих россиян в апреле 2026 года составил более 16,5 тысяч рублей, за год сумма выросла примерно на тысячу рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 апреля 2026 года социальная пенсия работающих и неработающих граждан составила в среднем 16 583 рубля. В аналогичный период 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали 15 520 рублей.
Работающим получателям социальной пенсии по состоянию на 1 апреля в среднем выплачивают 12 355 рублей, а неработающим - 16 986 рублей.
 
