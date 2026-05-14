“По прописке”. Пенсионерам назвали три причины приостановки выплат

2026-05-14T03:03+0300

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Три обстоятельства, связанных с регистрацией или документами, могут стать причиной для приостановки пенсионных выплат. О том, какие правила нужно соблюдать, чтобы не лишиться региональных надбавок и самого пенсионного обеспечения, агентству “Прайм” рассказала кандидат экономических наук, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.Первый риск касается получения пенсии по доверенности. По словам эксперта, если срок ее действия истёк, Социальный фонд может приостановить выплаты."Каждая доверенность имеет срок использования. В случае необходимости её нужно будет продлить, чтобы не попасть в ситуацию, когда пенсионные выплаты будут приостановлены до обновления документов", — пояснила Коваленко.Вторая ситуация — отмена региональных надбавок при смене прописки. Базовая страховая пенсия сохраняется, но региональные доплаты могут быть пересмотрены или вовсе отменены при переезде в другой субъект РФ."Также могут быть отменены региональные выплаты в случае изменения прописки. Допустим, гражданин проживал в Москве и имел там прописку, но потом переехал и сменил прописку — соответственно, региональная московская надбавка будет отменена", — предупредила эксперт.Третий случай касается граждан, не имеющих постоянной регистрации в России. Им необходимо ежегодно подтверждать факт постоянного проживания в стране. Для этого нужно подать специальное заявление в Социальный фонд. Однако это требование относится только к получателям социальной пенсии. Страховая пенсия по старости не требует такого обязательного ежегодного подтверждения.Коваленко советует пенсионерам внимательно следить за сроками действия доверенностей и своевременно уведомлять Социальный фонд об изменениях места жительства, чтобы избежать неожиданных приостановок выплат.

