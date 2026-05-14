https://1prime.ru/20260514/piramidy-869935796.html

ЦБ выявил 3,4 тысячи сайтов с признаками финансовых пирамид в I квартале

ЦБ выявил 3,4 тысячи сайтов с признаками финансовых пирамид в I квартале - 14.05.2026, ПРАЙМ

ЦБ выявил 3,4 тысячи сайтов с признаками финансовых пирамид в I квартале

Банк России в первом квартале направил в Генпрокуратуру сведения о 3,4 тысячи сайтов с признаками финансовых пирамид, следует из обзора отчетности ЦБ об... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T17:27+0300

2026-05-14T17:27+0300

2026-05-14T17:56+0300

происшествия

банки

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Банк России в первом квартале направил в Генпрокуратуру сведения о 3,4 тысячи сайтов с признаками финансовых пирамид, следует из обзора отчетности ЦБ об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств. Из данных Банка России следует, что на блокировку в Генеральную прокуратуру и в адрес регистраторов доменных имен направлено 3 429 интернет-ресурсов с признаками финансовых пирамид. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года их количество возросло более чем в два раза или на 132%, тогда показатель составлял 1 472. При этом другие показатели по мошенническим интернет-ресурсам снизились. Так, количество сайтов с предоставлением финансовых услуг без лицензии Банка России сократилось на 5%, до 4 174, а фишинговых сайтов - на 31%, до 2 863.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия