ЦБ выявил 3,4 тысячи сайтов с признаками финансовых пирамид в I квартале
2026-05-14T17:27+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Банк России в первом квартале направил в Генпрокуратуру сведения о 3,4 тысячи сайтов с признаками финансовых пирамид, следует из обзора отчетности ЦБ об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств. Из данных Банка России следует, что на блокировку в Генеральную прокуратуру и в адрес регистраторов доменных имен направлено 3 429 интернет-ресурсов с признаками финансовых пирамид. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года их количество возросло более чем в два раза или на 132%, тогда показатель составлял 1 472. При этом другие показатели по мошенническим интернет-ресурсам снизились. Так, количество сайтов с предоставлением финансовых услуг без лицензии Банка России сократилось на 5%, до 4 174, а фишинговых сайтов - на 31%, до 2 863.
