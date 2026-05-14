Немецкий политик раскритиковал евродипломатов - 14.05.2026, ПРАЙМ
Немецкий политик раскритиковал евродипломатов
2026-05-14T04:31+0300
мировая экономика
общество
германия
фрг
европа
герхард шредер
кая каллас
владимир путин
ес
04:31 14.05.2026
 
Немецкий политик раскритиковал евродипломатов

Политик Эрнст раскритиковал евродипломатов за отказ рассматривать кандидатуру Шредера

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Немецкий политик и член партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Клаус Эрнст раскритиковал евродипломатов за отказ рассматривать кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного посредника от ЕС в переговорах с Россией.
Глава евродипломатии Кая Каллас 11 мая допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией. В такие размышления еврочиновница пустилась, отвечая на вопрос, готова ли она выступить переговорщиком от ЕС вместо экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
"Разумеется, Каллас и посол Украины в Германии выступают против посредничества экс-канцлера Герхарда Шредера в украинском конфликте! Он ведь мог бы чего-нибудь добиться! Война же должна продолжаться! Все так очевидно! Хорошо только, что ЕС и канцлер (Фридрих Мерц - ред.) не влияют на решение конфликта. Переговоры в "детском уголке" - это уже слишком большая честь! Испанский стыд, да и только", - написал политик на своей странице в соцсети Х.
В минувшую субботу президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
 
