https://1prime.ru/20260514/politik-869911002.html
Немецкий политик раскритиковал евродипломатов
Немецкий политик раскритиковал евродипломатов - 14.05.2026, ПРАЙМ
Немецкий политик раскритиковал евродипломатов
Немецкий политик и член партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Клаус Эрнст раскритиковал евродипломатов за отказ рассматривать... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T04:31+0300
2026-05-14T04:31+0300
2026-05-14T04:31+0300
мировая экономика
общество
германия
фрг
европа
герхард шредер
кая каллас
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869911002.jpg?1778722266
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Немецкий политик и член партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Клаус Эрнст раскритиковал евродипломатов за отказ рассматривать кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного посредника от ЕС в переговорах с Россией.
Глава евродипломатии Кая Каллас 11 мая допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией. В такие размышления еврочиновница пустилась, отвечая на вопрос, готова ли она выступить переговорщиком от ЕС вместо экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
"Разумеется, Каллас и посол Украины в Германии выступают против посредничества экс-канцлера Герхарда Шредера в украинском конфликте! Он ведь мог бы чего-нибудь добиться! Война же должна продолжаться! Все так очевидно! Хорошо только, что ЕС и канцлер (Фридрих Мерц - ред.) не влияют на решение конфликта. Переговоры в "детском уголке" - это уже слишком большая честь! Испанский стыд, да и только", - написал политик на своей странице в соцсети Х.
В минувшую субботу президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
германия
фрг
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , германия, фрг, европа, герхард шредер, кая каллас, владимир путин, ес
Мировая экономика, Общество , ГЕРМАНИЯ, ФРГ, ЕВРОПА, Герхард Шредер, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС
Немецкий политик раскритиковал евродипломатов
Политик Эрнст раскритиковал евродипломатов за отказ рассматривать кандидатуру Шредера
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Немецкий политик и член партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Клаус Эрнст раскритиковал евродипломатов за отказ рассматривать кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного посредника от ЕС в переговорах с Россией.
Глава евродипломатии Кая Каллас 11 мая допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией. В такие размышления еврочиновница пустилась, отвечая на вопрос, готова ли она выступить переговорщиком от ЕС вместо экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
"Разумеется, Каллас и посол Украины в Германии выступают против посредничества экс-канцлера Герхарда Шредера в украинском конфликте! Он ведь мог бы чего-нибудь добиться! Война же должна продолжаться! Все так очевидно! Хорошо только, что ЕС и канцлер (Фридрих Мерц - ред.) не влияют на решение конфликта. Переговоры в "детском уголке" - это уже слишком большая честь! Испанский стыд, да и только", - написал политик на своей странице в соцсети Х.
В минувшую субботу президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.