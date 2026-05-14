Правительство раскрыло ключевые принципы обновленной транспортной стратегии - 14.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260514/pravitelstvo-869939249.html
Правительство раскрыло ключевые принципы обновленной транспортной стратегии
Правительство раскрыло ключевые принципы обновленной транспортной стратегии

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Суверенитет и безопасность, управление на основе данных, технологии, человек и семья стали ключевыми принципами обновленной транспортной стратегии России до 2050 года, говорится в сообщении правительства России.
Обновленная стратегия будет представлена на итоговое утверждение в ноябре в рамках Транспортной недели, сообщило ранее в четверг правительство.
"Новая редакция стратегии базируется на нескольких принципах. Они объединены в несколько блоков: суверенитет и безопасность, управление на основе данных, технологии, человек и семья", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что документ сфокусирован на потребностях трех основных групп. Так, приоритетом для людей станет повышение мобильности и сокращение времени в пути. Ожидается, что к 2050 году дорога от опорного населенного пункта до центра субъекта будет занимать до 2 часов, а до ближайшего аэропорта или вокзала не более 4 часов.
В случае с бизнесом планируется создать прозрачную цифровую логистику с полным переходом на платформу "ГосЛог" и двукратный рост контейнерных перевозок к 2050 году.
Достижение технологической независимости является одним из приоритетов государства. Так, запланированы рост до 90–95% доли отечественного ПО к 2036 году и увеличение производительности труда в отрасли на 25% к 2050 году.
"Обновленный документ направлен на создание единой транспортной системы с учетом развития экономики, укрепления суверенитета и эволюции техносферы. Формирование проекта стратегии находится на завершающем этапе. Мы провели ряд обсуждений с участниками из всех регионов и учли их пожелания", – подчеркнул глава Минтранса РФ Андрей Никитин, чьи слова приводятся в сообщении правительства.
