https://1prime.ru/20260514/pravoslavie-869915296.html

СМИ: в России снижается число православных

СМИ: в России снижается число православных - 14.05.2026, ПРАЙМ

СМИ: в России снижается число православных

За 15 лет произошло снижение числа православных в России в 1,2 раза, сообщают "Ведомости", ссылаясь на исследование Православного Свято-Тихоновского... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T08:00+0300

2026-05-14T08:00+0300

2026-05-14T08:01+0300

общество

ведомости

православие

опрос

https://cdnn.1prime.ru/img/83821/24/838212473_0:21:3075:1751_1920x0_80_0_0_aff240a1e6b99b0947a8b04534d4d326.jpg

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. За 15 лет произошло снижение числа православных в России в 1,2 раза, сообщают "Ведомости", ссылаясь на исследование Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета."Подавляющее большинство россиян (65 процентов) считают себя православными. Не относит себя к какому-либо вероисповеданию почти каждый шестой респондент (16 процентов). Атеистов среди населения оказалось лишь шесть процентов... К исламу отнесли себя девять процентов опрошенных, к другим вероисповеданиям – три процента. Затруднились дать ответ один процент россиян", — приводит издание данные опроса.Вместе с тем в статье подчеркивается, что сегодняшняя картина значительно изменилась в сравнении с результатами более ранних опросов. Например, по данным опроса 2011 года православными себя назвали 78 процентов респондентов, а атеистов — лишь два.Как уточняется, уже в 2020 году православными себя назвали уже 67 процентов против семи процентов атеистов.

https://1prime.ru/20260416/rpts-869220291.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , ведомости, православие, опрос