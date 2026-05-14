СМИ: в России снижается число православных - 14.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: в России снижается число православных
За 15 лет произошло снижение числа православных в России в 1,2 раза, сообщают "Ведомости", ссылаясь на исследование Православного Свято-Тихоновского... | 14.05.2026, ПРАЙМ
08:00 14.05.2026 (обновлено: 08:01 14.05.2026)
 
СМИ: в России снижается число православных

"Ведомости": за 15 лет доля православных среди россиян уменьшилась в 1,2 раза

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. За 15 лет произошло снижение числа православных в России в 1,2 раза, сообщают "Ведомости", ссылаясь на исследование Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
"Подавляющее большинство россиян (65 процентов) считают себя православными. Не относит себя к какому-либо вероисповеданию почти каждый шестой респондент (16 процентов). Атеистов среди населения оказалось лишь шесть процентов... К исламу отнесли себя девять процентов опрошенных, к другим вероисповеданиям – три процента. Затруднились дать ответ один процент россиян", — приводит издание данные опроса.
Вместе с тем в статье подчеркивается, что сегодняшняя картина значительно изменилась в сравнении с результатами более ранних опросов. Например, по данным опроса 2011 года православными себя назвали 78 процентов респондентов, а атеистов — лишь два.
Как уточняется, уже в 2020 году православными себя назвали уже 67 процентов против семи процентов атеистов.
