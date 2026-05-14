АКОРТ назвала продукты, сильнее всего подешевевшие в апреле

Сильнее всего в апреле 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем подешевели пшено, рис, картофель, мука и свинина, в среднем розничные цены на базовые...

2026-05-14T12:57+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Сильнее всего в апреле 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем подешевели пшено, рис, картофель, мука и свинина, в среднем розничные цены на базовые социально значимые продукты в торговых сетях снизились за месяц на 1,1%, рассказали РИА Новости в аналитическом центре Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). "В апреле 2026 года минимальные розничные цены на базовые социально значимые продукты в торговых сетях снизились на 1,1% по сравнению с мартом и почти на 9% по сравнению с апрелем прошлого года. В топ-5 подешевевших за месяц продуктов вошли: пшено (-16,5%), рис (-10,6%), картофель (-9,4%), пшеничная мука (-8,1%) и свинина (-7,8%)", - сообщили в АКОРТ. Также, по данным ассоциации, подешевели черный чай, куриные яйца, вермишель, молоко, сливочное масло, баранина и сезонные яблоки. В пределах 1% снизились цены на гречневую крупу, поваренную соль, подсолнечное масло, а также на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки. Наценка торговых сетей на социально значимые продукты "первой цены" в апреле обновила рекордный исторический минимум, составив 0,5%. Это минимальное значение за всю историю мониторинга цен: месяцем ранее, в марте 2026 года, наценка составляла 1,6%, в апреле 2025 года, - 2,7%. В 13 из 25 социально значимых продовольственных категорий торговые сети в апреле продавали продукты "первой цены" с отрицательной наценкой, ниже закупочной стоимости: морковь (-21%), белокочанная капуста (-14%), гречневая крупа (-7%), сезонные яблоки (-6%), куриные яйца (-5%), пшеничная мука (-4%), свекла (-3%), рис (-3%), сахар-песок (-2%), говядина (-2%), подсолнечное масло (-1,6%), репчатый лук (-0,2%) и тушка цыпленка-бройлера (-0,1%). В годовом выражении социально значимые продукты в апреле подешевели на 8,8%. Лидерами снижения цен стали овощи борщевого набора: картофель - на 43,7%, свекла - на 42,6%, белокочанная капуста - на 34,7% и репчатый лук - на 31,3%. "В период сезонного роста цен на овощи борщевого набора торговые сети усилили инвестиции в сдерживание их стоимости, а также поддержали широкий ряд других продовольственных категорий. В текущем сезоне ритейлеры значительно расширили прямые закупки овощей у отечественных производителей через агроконтракты и систему агроагрегаторов, существенно сократив объемы сезонного импорта картофеля, лука и моркови", - отмечает председатель АКОРТ Станислав Богданов, его слова приводятся в сообщении.

