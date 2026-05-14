Путин сравнил объем промышленного производства в 2025 и в 2021 годах
Объем промышленного производства в России в прошлом году оказался на 12% выше уровня 2021 года, заявил президент РФ Владимир Путин. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T15:20+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в России в прошлом году оказался на 12% выше уровня 2021 года, заявил президент РФ Владимир Путин. "Объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12 % выше уровня 2021 года", - сказал Путин на съезде Союза машиностроителей России. Юбилейный десятый съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.
