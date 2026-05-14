Путин: России нужны свои технологические ключи к важным производствам - 14.05.2026, ПРАЙМ

Российская Федерация должна иметь свои технологические ключи ко всем значимым для экономики и безопасности страны производствам, заявил президент России... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T15:37+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация должна иметь свои технологические ключи ко всем значимым для экономики и безопасности страны производствам, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг приехал на 10-й съезд Союза машиностроителей России в Москве. "Нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию. Иметь свои технологические ключи ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения жизни людей и, разумеется, для обеспечения безопасности государства", - сказал Путин в ходе выступления. Юбилейный десятый съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.

