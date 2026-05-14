https://1prime.ru/20260514/proizvodstvo-869930356.html
Путин: России нужны свои технологические ключи к важным производствам
Путин: России нужны свои технологические ключи к важным производствам - 14.05.2026, ПРАЙМ
Путин: России нужны свои технологические ключи к важным производствам
Российская Федерация должна иметь свои технологические ключи ко всем значимым для экономики и безопасности страны производствам, заявил президент России... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T15:37+0300
2026-05-14T15:37+0300
2026-05-14T15:37+0300
россия
промышленность
москва
владимир путин
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0e/869929517_315:617:2859:2048_1920x0_80_0_0_93c444b114c239d7b67da077d9b0d1ed.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация должна иметь свои технологические ключи ко всем значимым для экономики и безопасности страны производствам, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг приехал на 10-й съезд Союза машиностроителей России в Москве. "Нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию. Иметь свои технологические ключи ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения жизни людей и, разумеется, для обеспечения безопасности государства", - сказал Путин в ходе выступления. Юбилейный десятый съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0e/869929517_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_79071e3e052532c98d548ec8522588b0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, москва, владимир путин, технологии
РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, Владимир Путин, Технологии
Путин: России нужны свои технологические ключи к важным производствам
Путин: РФ нужны свои технологические ключи к важным для безопасности производствам