Путин: России нужны свои технологические ключи к важным производствам - 14.05.2026, ПРАЙМ
Путин: России нужны свои технологические ключи к важным производствам
2026-05-14T15:37+0300
15:37 14.05.2026
 
Путин: России нужны свои технологические ключи к важным производствам

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре "Россия"
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация должна иметь свои технологические ключи ко всем значимым для экономики и безопасности страны производствам, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг приехал на 10-й съезд Союза машиностроителей России в Москве.
"Нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию. Иметь свои технологические ключи ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения жизни людей и, разумеется, для обеспечения безопасности государства", - сказал Путин в ходе выступления.
Юбилейный десятый съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.
 
