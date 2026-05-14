Алиханов рассказал о поиске источников для субсидирования промышленности

Минпромторг России сейчас прорабатывает дополнительные источники для субсидирования гражданской промышленности, сообщил министр промышленности и торговли Антон...

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Минпромторг России сейчас прорабатывает дополнительные источники для субсидирования гражданской промышленности, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. "Гражданские сектора в последние месяцы все больше ощущают системное охлаждение экономики. Мы видим, что падает спрос со стороны сфер потребления и у предприятий появляются недозагруженные мощности", - сказал Алиханов на съезде Союза машиностроителей России. По его словам, в условиях дорогих оборотных и инвестиционных кредитов увеличились затраты на обслуживание займов, растет просроченная задолженность предприятий, прежде всего перед поставщиками. "Учитывая это, мы сейчас прорабатываем дополнительные источники для субсидирования промышленности", - отметил министр.

