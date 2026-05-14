Путин: Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию
2026-05-14T15:28+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию, все современные вызовы это доказали, заявил президент России Владимир Путин. "Сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию", - сказал Путин на съезде Союза машиностроителей России. Юбилейный 10-й съезд Союза машиностроителей России проходит в национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.
