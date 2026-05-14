https://1prime.ru/20260514/promyshlennost-869929604.html

Путин: Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию

Путин: Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию - 14.05.2026, ПРАЙМ

Путин: Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию

Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию, все современные вызовы это доказали, заявил президент России Владимир Путин. | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T15:28+0300

2026-05-14T15:28+0300

2026-05-14T15:28+0300

экономика

россия

бизнес

владимир путин

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0e/869929517_0:270:2859:1878_1920x0_80_0_0_c001ad3e424ff1cb0648ace56c38a20f.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию, все современные вызовы это доказали, заявил президент России Владимир Путин. "Сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию", - сказал Путин на съезде Союза машиностроителей России. Юбилейный 10-й съезд Союза машиностроителей России проходит в национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, владимир путин, промышленность