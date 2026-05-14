https://1prime.ru/20260514/protsenty-869899477.html

Жить на проценты и не работать: что не так с этой мечтой

Жить на проценты и не работать: что не так с этой мечтой - 14.05.2026, ПРАЙМ

Жить на проценты и не работать: что не так с этой мечтой

В эпоху двузначных ставок по депозитам мечта жить на проценты и не утруждать себя работой казалась почти достижимой. Но реальность сурова: схема, которая... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T07:07+0300

2026-05-14T07:07+0300

2026-05-14T07:07+0300

статья

финансы

асв

минфин

сбербанк

доход по вкладу

проценты

https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393080_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_6729ef659901edff8ea96c7f1ac31d14.jpg

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. В эпоху двузначных ставок по депозитам мечта жить на проценты и не утруждать себя работой казалась почти достижимой. Но реальность сурова: схема, которая выглядит как гарантированный пассивный доход, на деле ведет к обеднению. Почему так происходит, сколько на самом деле нужно денег и какие подводные камни скрывают банковские вклады, разбирался "Прайм".И никакой работы!Две тысячи двадцать четвертый стал настоящим годом выгодных вкладов. Двадцать процентов годовых были нормой, предлагали и варианты под 25-30%. Сейчас ключевая ставка снизилась, и теперь проценты не превышают 13-15 на стандартных условиях. Но все равно многие мечтают положить крупную сумму, снимать проценты и забыть о работе.Казалось бы, математика проста — чем выше ставка, тем меньший капитал нужен для желаемого ежемесячного дохода. Ни начальников, ни нервотрепки, ни дедлайна…К этому добавился психологический фактор: профессиональное выгорание, усталость от "гонки", страх перед нестабильностью на рынке труда.Вклады воспринимаются как самый понятный и надежный инструмент — в отличие от акций, облигаций или недвижимости. Здесь нет волатильности, а проценты гарантированы договором.Но, как часто бывает, самая привлекательная идея таит в себе самые коварные ловушки.Сколько денег нужно на самом делеДля начала нужно ответить на вопрос: сколько же рублей должно лежать в банке, чтобы процентов хватало на безбедную жизнь? Больше, чем кажется на первый взгляд, уверен Алексей Родин, финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".Для расчетов он взял три уровня дохода: прожиточный минимум (20 644 рубля в месяц в 2026-м), среднюю зарплату по стране (103 612) и желаемый доход россиян по данным опросов (187 250).Если открыть вклад в Сбербанке "Лучший %" с ежемесячной выплатой процентов и ставкой 9,55%, то:Но это без учета налогов — а вклады такого размера ими, безусловно, облагаются. В 2026-м году для суммы, с которой можно получить среднюю зарплату, это порядка 162 501 рубль в год.Т-Банк предлагает 12% годовых. Там для дохода в 187 тысяч в месяц нужно 18,9 миллиона. Но, как подчеркивает Родин, все это без учета инфляции.Путь к обеднениюДопустим, вы нашли необходимую сумму, открыли вклад и получаете ежемесячный доход. Но что происходит с вашим капиталом? Если вы тратите проценты, а "тело" вклада неизменно, его реальная покупательная способность неуклонно падает.Алексей Кузьмин, председатель правления АО "Национальный банк сбережений", объясняет: инфляция съедает ваши деньги изнутри. Допустим, при ставке десять процентов годовых и инфляции пять процентов реальная доходность составляет лишь пять процентов. Но если вы тратите все десять процентов, то ваш капитал в реальном выражении (с учетом роста цен) каждый год уменьшается на пять процентов. Через 10-15 лет на те же деньги вы купите в два раза меньше товаров и услуг."Если весь процентный доход тратится, а тело вклада не увеличивается, его реальная покупательная способность со временем снижается. Поэтому без частичного реинвестирования такая стратегия фактически ведет к постепенному обеднению, а не к устойчивому финансовому комфорту", — предупреждает он.Получается парадокс: чем дольше вы живете на проценты, тем беднее становитесь. А если вы решите часть процентов реинвестировать, чтобы компенсировать инфляцию, ваш ежемесячный пассивный доход уменьшится — и, возможно, не сможет покрывать текущие расходы. Как говорится, круг замкнулся.Подводные камниНалог на доходы по вкладам действует в России уже несколько лет. Необлагаемый лимит — 160 тысяч (в 2025-м было 210 тысяч). Все, что выше, рассчитывается по ставке 13 или 15% в зависимости от общей суммы годового дохода.Для капитала в 10-15 миллионов рублей годовые проценты — 1-1,5 миллиона, налог, соответственно, — 150-200 тысяч. Эти деньги нужно либо закладывать в бюджет, либо увеличивать сумму вклада, чтобы компенсировать потери.Еще один риск, о котором часто забывают, — страховка от Агентства страхования вкладов. Максимальное возмещение по одному банку — 1,4 миллиона. Если у вас 10 или 20 миллионов, а у банка отзовут лицензию, АСВ вернет только 1,4 миллиона.Теоретически можно распределить сумму по разным банкам (например, десять банков по 1,4 миллиона). Тогда придется следить за ставками, открывать и закрывать депозиты, переводить деньги. "Это усложняет управление капиталом и повышает операционные риски", — указывает Алексей Кузьмин.При этом банки не гарантируют постоянную высокую доходность. Если вы зафиксируете деньги на год под десять процентов, а через шесть месяцев банки станут предлагать восемь процентов, вы выиграете. Но если ставки, наоборот, вырастут, понесете убытки."Сейчас по краткосрочным вкладам (на два-шесть месяцев) дают более высокие проценты, чем долгосрочным, — рынок живет в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки", — напомнил основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров.Сказка ложь, да в ней намекИными словами, жить на проценты от вклада и не работать — это не столько финансовая стратегия, сколько красивая сказка. Инфляция, налоги и ограничения от АСВ отдаляют ее от реальности.Но это не значит, что депозиты бесполезны. В текущих условиях банковские вклады — важный инструмент сохранения капитала, а для устойчивого пассивного дохода необходима диверсификация: сочетание депозитов, облигаций, недвижимости и, возможно, дивидендных акций.Кроме того, даже выйдя на пассивный доход, не стоит полностью отказываться от активности. Гораздо надежнее работать, пусть даже не на полную ставку, уверен Федор Сидоров."Хотя бы частичная занятость или собственный микробизнес принесут дополнительный поток денег и не позволят капиталу таять под давлением инфляции. Особенно в условиях быстро меняющейся экономики", — пояснил он.Мечтать о финансовой свободе можно и нужно. Но строить ее только на банковском вкладе — это как пытаться переплыть океан на надувном матрасе. В теплую погоду кажется, что все получится, но первый же шторм разобьет все иллюзии.

https://1prime.ru/20251001/vklad-863002602.html

https://1prime.ru/20260509/nalog-869785567.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, асв, минфин, сбербанк, доход по вкладу, проценты