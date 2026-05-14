https://1prime.ru/20260514/putin-869927725.html

Путин приехал на съезд Союза машиностроителей

Путин приехал на съезд Союза машиностроителей - 14.05.2026, ПРАЙМ

Путин приехал на съезд Союза машиностроителей

Президент РФ Владимир Путин в четверг приехал на 10-й съезд Союза машиностроителей России в Москве, передает корреспондент РИА Новости. | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T14:52+0300

2026-05-14T14:52+0300

2026-05-14T14:52+0300

экономика

россия

бизнес

москва

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг приехал на 10-й съезд Союза машиностроителей России в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Съезд проходит в национальном центре "Россия". Союз машиностроителей России был создан 28 апреля 2007 года, в общественной организации состоят более 1100 предприятий и учреждений. В руководство Союза входят руководители крупнейших промышленных предприятий, финансовых учреждений, ведущих технических вузов, губернаторы. В съезде в НЦ "Россия" участвуют представители 78 региональных отделений Союза машиностроителей России. Делегаты заслушивают итоги деятельности организации за прошедший период, утверждают приоритетные направления работы на ближайшие пять лет и переизбирают руководящие органы Союза.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, москва, владимир путин