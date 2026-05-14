Путин приехал на съезд Союза машиностроителей - 14.05.2026, ПРАЙМ
Путин приехал на съезд Союза машиностроителей
Президент РФ Владимир Путин в четверг приехал на 10-й съезд Союза машиностроителей России в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг приехал на 10-й съезд Союза машиностроителей России в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Съезд проходит в национальном центре "Россия". Союз машиностроителей России был создан 28 апреля 2007 года, в общественной организации состоят более 1100 предприятий и учреждений. В руководство Союза входят руководители крупнейших промышленных предприятий, финансовых учреждений, ведущих технических вузов, губернаторы. В съезде в НЦ "Россия" участвуют представители 78 региональных отделений Союза машиностроителей России. Делегаты заслушивают итоги деятельности организации за прошедший период, утверждают приоритетные направления работы на ближайшие пять лет и переизбирают руководящие органы Союза.
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг приехал на 10-й съезд Союза машиностроителей России в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Съезд проходит в национальном центре "Россия".
Союз машиностроителей России был создан 28 апреля 2007 года, в общественной организации состоят более 1100 предприятий и учреждений. В руководство Союза входят руководители крупнейших промышленных предприятий, финансовых учреждений, ведущих технических вузов, губернаторы.
В съезде в НЦ "Россия" участвуют представители 78 региональных отделений Союза машиностроителей России. Делегаты заслушивают итоги деятельности организации за прошедший период, утверждают приоритетные направления работы на ближайшие пять лет и переизбирают руководящие органы Союза.
 
