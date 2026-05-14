Путин призвал не отставать от конкурентов по скорости принятия решений - 14.05.2026, ПРАЙМ
Путин призвал не отставать от конкурентов по скорости принятия решений
2026-05-14T15:35+0300
© РИА Новости . Максим Блинов | Президент РФ Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре "Россия"
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия веками сталкивается с проблемой скорости принятия решений и внедрения технологий, отставать от конкурентов нельзя, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг приехал на X съезд Союза машиностроителей России в Москве.
"Еще один ключевой принцип - это повышение скорости принимаемых решений, действий, производства… Думаю, что мы веками, без всякого преувеличения, веками с этим сталкиваемся. Но нужно обращать на это особое внимание. Скорость и принятие решений и внедрение чрезвычайно важны", - сказал Путин на съезде.
Он отметил, что Россия не имеет права отставать по этим параметрам ни от партнеров, ни от конкурентов.
 
