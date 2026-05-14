https://1prime.ru/20260514/putin-869930226.html
Путин призвал не отставать от конкурентов по скорости принятия решений
Путин призвал не отставать от конкурентов по скорости принятия решений - 14.05.2026, ПРАЙМ
Путин призвал не отставать от конкурентов по скорости принятия решений
Россия веками сталкивается с проблемой скорости принятия решений и внедрения технологий, отставать от конкурентов нельзя, заявил президент России Владимир... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T15:35+0300
2026-05-14T15:35+0300
2026-05-14T15:35+0300
экономика
технологии
россия
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0e/869929829_0:39:3503:2009_1920x0_80_0_0_cb0c62aa4e20ca7e76ad619812e54110.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия веками сталкивается с проблемой скорости принятия решений и внедрения технологий, отставать от конкурентов нельзя, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг приехал на X съезд Союза машиностроителей России в Москве. "Еще один ключевой принцип - это повышение скорости принимаемых решений, действий, производства… Думаю, что мы веками, без всякого преувеличения, веками с этим сталкиваемся. Но нужно обращать на это особое внимание. Скорость и принятие решений и внедрение чрезвычайно важны", - сказал Путин на съезде. Он отметил, что Россия не имеет права отставать по этим параметрам ни от партнеров, ни от конкурентов.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0e/869929829_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_3a4f0027ea96e94d1639abf168c44966.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, владимир путин
Экономика, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
Путин призвал не отставать от конкурентов по скорости принятия решений
Путин: Россия веками сталкивается с проблемой скорости принятия решений