Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это угроза". СМИ забили тревогу после предупреждения Путина - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260514/putin-869942009.html
"Это угроза". СМИ забили тревогу после предупреждения Путина
"Это угроза". СМИ забили тревогу после предупреждения Путина - 14.05.2026, ПРАЙМ
"Это угроза". СМИ забили тревогу после предупреждения Путина
Атомный подводный беспилотник "Посейдон", планируемый к размещению Россией на субмарине "Хабаровск", кардинально поменяет баланс сил в сфере подводного... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T23:13+0300
2026-05-14T23:13+0300
общество
россия
сша
украина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Атомный подводный беспилотник "Посейдон", планируемый к размещению Россией на субмарине "Хабаровск", кардинально поменяет баланс сил в сфере подводного противостояния, сообщает Asia Times."Россия готовится к развертыванию ядерной торпеды “Посейдон” на борту специализированной подводной лодки “Хабаровск”. Это оружие все чаще прочат на роль средства сдерживания для контроля вооружений и подводной войны. Подлодка станет одним из элементов “непобедимого” strategic стратегического оружия президента Владимира Путина, впервые представленного в 2018 году. &lt;…&gt; Торпеда предназначена для обхода средств противоракетной обороны и создания катастрофической угрозы прибрежным городам, инфраструктуре и авианосным ударным группам противника", — говорится в публикации.Согласно имеющимся сведениям, "Хабаровск" протяженностью порядка 135 метров совмещает конструктивные черты атомных ракетных крейсеров проекта "Борей" и первоначального судна-носителя "Посейдонов" — корабля "Белгород". Предполагается, что новый подводный крейсер получит возможность транспортировать до шести единиц оружия "Посейдон" в бортовых отсеках вместе с небольшим боекомплектом стандартных торпед, что указывает на его специфические стратегические задачи.Россия осуществляет обновление своего ядерного щита с первых лет 2000-х годов, после того как США в одностороннем порядке расторгли Договор об ограничении систем противоракетной обороны.Путин обращал внимание, что еще с 2017 года армия располагает гиперзвуковым ракетным комплексом авиационного базирования средней дальности "Кинжал", задействованным в рамках специальной военной операции на Украине. Его модернизация, включая улучшение показателей точности в обычном исполнении, выполняется непрерывно.Помимо этого, практически подошли к концу технологические циклы создания беспилотного глубоководного комплекса "Посейдон" и крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". С прошедшего года боевую службу несет ракетный комплекс "Орешник", способный нести ядерные заряды.
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, сша, украина, владимир путин
Общество , РОССИЯ, США, УКРАИНА, Владимир Путин
23:13 14.05.2026
 
"Это угроза". СМИ забили тревогу после предупреждения Путина

Asia Times: Россия готовится к развертыванию ядерной торпеды “Посейдон”

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Атомный подводный беспилотник "Посейдон", планируемый к размещению Россией на субмарине "Хабаровск", кардинально поменяет баланс сил в сфере подводного противостояния, сообщает Asia Times.

"Россия готовится к развертыванию ядерной торпеды “Посейдон” на борту специализированной подводной лодки “Хабаровск”. Это оружие все чаще прочат на роль средства сдерживания для контроля вооружений и подводной войны. Подлодка станет одним из элементов “непобедимого” strategic стратегического оружия президента Владимира Путина, впервые представленного в 2018 году. <…> Торпеда предназначена для обхода средств противоракетной обороны и создания катастрофической угрозы прибрежным городам, инфраструктуре и авианосным ударным группам противника", — говорится в публикации.
Согласно имеющимся сведениям, "Хабаровск" протяженностью порядка 135 метров совмещает конструктивные черты атомных ракетных крейсеров проекта "Борей" и первоначального судна-носителя "Посейдонов" — корабля "Белгород". Предполагается, что новый подводный крейсер получит возможность транспортировать до шести единиц оружия "Посейдон" в бортовых отсеках вместе с небольшим боекомплектом стандартных торпед, что указывает на его специфические стратегические задачи.
Россия осуществляет обновление своего ядерного щита с первых лет 2000-х годов, после того как США в одностороннем порядке расторгли Договор об ограничении систем противоракетной обороны.
Путин обращал внимание, что еще с 2017 года армия располагает гиперзвуковым ракетным комплексом авиационного базирования средней дальности "Кинжал", задействованным в рамках специальной военной операции на Украине. Его модернизация, включая улучшение показателей точности в обычном исполнении, выполняется непрерывно.
Помимо этого, практически подошли к концу технологические циклы создания беспилотного глубоководного комплекса "Посейдон" и крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". С прошедшего года боевую службу несет ракетный комплекс "Орешник", способный нести ядерные заряды.
 
ОбществоРОССИЯСШАУКРАИНАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала