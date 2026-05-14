"Это угроза". СМИ забили тревогу после предупреждения Путина

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Атомный подводный беспилотник "Посейдон", планируемый к размещению Россией на субмарине "Хабаровск", кардинально поменяет баланс сил в сфере подводного противостояния, сообщает Asia Times."Россия готовится к развертыванию ядерной торпеды “Посейдон” на борту специализированной подводной лодки “Хабаровск”. Это оружие все чаще прочат на роль средства сдерживания для контроля вооружений и подводной войны. Подлодка станет одним из элементов “непобедимого” strategic стратегического оружия президента Владимира Путина, впервые представленного в 2018 году. <…> Торпеда предназначена для обхода средств противоракетной обороны и создания катастрофической угрозы прибрежным городам, инфраструктуре и авианосным ударным группам противника", — говорится в публикации.Согласно имеющимся сведениям, "Хабаровск" протяженностью порядка 135 метров совмещает конструктивные черты атомных ракетных крейсеров проекта "Борей" и первоначального судна-носителя "Посейдонов" — корабля "Белгород". Предполагается, что новый подводный крейсер получит возможность транспортировать до шести единиц оружия "Посейдон" в бортовых отсеках вместе с небольшим боекомплектом стандартных торпед, что указывает на его специфические стратегические задачи.Россия осуществляет обновление своего ядерного щита с первых лет 2000-х годов, после того как США в одностороннем порядке расторгли Договор об ограничении систем противоракетной обороны.Путин обращал внимание, что еще с 2017 года армия располагает гиперзвуковым ракетным комплексом авиационного базирования средней дальности "Кинжал", задействованным в рамках специальной военной операции на Украине. Его модернизация, включая улучшение показателей точности в обычном исполнении, выполняется непрерывно.Помимо этого, практически подошли к концу технологические циклы создания беспилотного глубоководного комплекса "Посейдон" и крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". С прошедшего года боевую службу несет ракетный комплекс "Орешник", способный нести ядерные заряды.

