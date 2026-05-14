ГД приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы вдвое

2026-05-14T15:40+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предельная продолжительность сверхурочной работы увеличивается со 120 до 240 часов в год при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Согласно данным из пояснительной записки, около 90% россиян готовы работать сверхурочно, в том числе ради дополнительного заработка. Однако действующее регулирование не позволяет работодателям оформлять переработку как сверхурочную работу. Кроме того, по мнению авторов инициативы, она позволит нивелировать потребность в создании почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в ряде отраслей. Проектом вносятся изменения в статью 99 ТК РФ. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 4 часов в день и 120 часов в год, за исключением случаев, предусмотренных законом. Она может быть увеличена до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением. При этом для работников государственных и муниципальных учреждений, работающих по внутреннему совместительству более чем на четверть месячной нормы рабочего времени, а также для работников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4 продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 120 часов в год. Привлечение к сверхурочной работе сверх 120 часов в год лиц пенсионного и предпенсионного возраста, а также работников с вредными условиями труда подклассов 3.1 и 3.2 допускается только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья. Указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. Сверхурочная работа оплачивается исходя из размера заработной платы, установленного у работодателя, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. За первые два часа работы оплата производится не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере, начиная со 121-го часа - не менее чем в двойном размере за каждый час. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться дополнительным временем отдыха. Отзыв из отпуска работника, занятого на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не допускается, за исключением случаев предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения их последствий или стихийного бедствия, требующих непосредственного привлечения работника. При этом часы работы оплачиваются не менее чем в двойном размере. Работники, привлекаемые к сверхурочной работе сверх 120 часов в год, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день в год с сохранением места работы и среднего заработка. Законом также увеличивается с 35 до 70 человек предельная численность работников у субъектов малого бизнеса, с которыми по соглашению сторон могут быть заключены срочные трудовые договоры, и расширяется перечень оснований расторжения трудового договора в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей в части совершения хищения по месту работы. Кроме того, устанавливается, что решение об установлении работнику неполного рабочего времени принимается работодателем не позднее пяти рабочих дней с даты обращения работника с такой просьбой, оформленной в письменном виде. Для работников железнодорожного транспорта устанавливаются особенности оплаты сверхурочной работы.

