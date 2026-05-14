https://1prime.ru/20260514/reklama-869927341.html
Госдума приняла закон об увеличении пошлины за выдачу разрешения на рекламу
Госдума приняла закон об увеличении пошлины за выдачу разрешения на рекламу - 14.05.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла закон об увеличении пошлины за выдачу разрешения на рекламу
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении с 5 до 10 тысяч рублей размера государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T14:36+0300
2026-05-14T14:36+0300
2026-05-14T14:36+0300
россия
общество
рф
госдума
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0e/869927069_0:359:3003:2048_1920x0_80_0_0_c03c73c13db5083f23e204fc1442c987.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении с 5 до 10 тысяч рублей размера государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Это изменение начнет действовать через месяц после официального опубликования закона, а сам закон, содержащий и другие нормы, вступит в силу сразу после публикации. Действующий размер пошлины не повышался 11 лет. Ее увеличение в два раза, согласно пояснительной записке, будет способствовать увеличению доходов бюджетов муниципальных образований и не окажет отрицательного влияния на хозяйственную деятельность субъектов рекламного рынка. Новый уровень пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции соотносится с размером пошлин за государственные действия в различных ведомствах - например, по регистрации актов гражданского состояния, оказанию государственных услуг в сфере автотранспорта. Законодательство РФ относит выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования к вопросам местного значения. Соответствующие разрешения выдают органы местного самоуправления, а госпошлина за выдачу таких разрешений зачисляется в бюджеты муниципальных районов.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0e/869927069_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_a0d7664f4cdb0a1316ae742a99ff4d49.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, госдума, бизнес
РОССИЯ, Общество , РФ, Госдума, Бизнес
Госдума приняла закон об увеличении пошлины за выдачу разрешения на рекламу
Госдума увеличила вдвое пошлину за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении с 5 до 10 тысяч рублей размера государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Это изменение начнет действовать через месяц после официального опубликования закона, а сам закон, содержащий и другие нормы, вступит в силу сразу после публикации.
Действующий размер пошлины не повышался 11 лет. Ее увеличение в два раза, согласно пояснительной записке, будет способствовать увеличению доходов бюджетов муниципальных образований и не окажет отрицательного влияния на хозяйственную деятельность субъектов рекламного рынка.
Новый уровень пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции соотносится с размером пошлин за государственные действия в различных ведомствах - например, по регистрации актов гражданского состояния, оказанию государственных услуг в сфере автотранспорта.
Законодательство РФ
относит выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования к вопросам местного значения. Соответствующие разрешения выдают органы местного самоуправления, а госпошлина за выдачу таких разрешений зачисляется в бюджеты муниципальных районов.