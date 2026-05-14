Госдума приняла закон об увеличении пошлины за выдачу разрешения на рекламу

2026-05-14T14:36+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении с 5 до 10 тысяч рублей размера государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Это изменение начнет действовать через месяц после официального опубликования закона, а сам закон, содержащий и другие нормы, вступит в силу сразу после публикации. Действующий размер пошлины не повышался 11 лет. Ее увеличение в два раза, согласно пояснительной записке, будет способствовать увеличению доходов бюджетов муниципальных образований и не окажет отрицательного влияния на хозяйственную деятельность субъектов рекламного рынка. Новый уровень пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции соотносится с размером пошлин за государственные действия в различных ведомствах - например, по регистрации актов гражданского состояния, оказанию государственных услуг в сфере автотранспорта. Законодательство РФ относит выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования к вопросам местного значения. Соответствующие разрешения выдают органы местного самоуправления, а госпошлина за выдачу таких разрешений зачисляется в бюджеты муниципальных районов.

россия, общество , рф, госдума, бизнес