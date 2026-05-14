Госдума приняла закон об увеличении пошлины за выдачу разрешения на рекламу - 14.05.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла закон об увеличении пошлины за выдачу разрешения на рекламу
2026-05-14T14:36+0300
14:36 14.05.2026
 
Госдума увеличила вдвое пошлину за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении с 5 до 10 тысяч рублей размера государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Это изменение начнет действовать через месяц после официального опубликования закона, а сам закон, содержащий и другие нормы, вступит в силу сразу после публикации.
Действующий размер пошлины не повышался 11 лет. Ее увеличение в два раза, согласно пояснительной записке, будет способствовать увеличению доходов бюджетов муниципальных образований и не окажет отрицательного влияния на хозяйственную деятельность субъектов рекламного рынка.
Новый уровень пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции соотносится с размером пошлин за государственные действия в различных ведомствах - например, по регистрации актов гражданского состояния, оказанию государственных услуг в сфере автотранспорта.
Законодательство РФ относит выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования к вопросам местного значения. Соответствующие разрешения выдают органы местного самоуправления, а госпошлина за выдачу таких разрешений зачисляется в бюджеты муниципальных районов.
 
