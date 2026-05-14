"Росатом" спрогнозировал объем заказов на свою машиностроительную продукцию
"Росатом" прогнозирует заказы на свою машиностроительную продукцию в объеме до 25 триллионов рублей к 2040 году, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T14:04+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "Росатом" прогнозирует заказы на свою машиностроительную продукцию в объеме до 25 триллионов рублей к 2040 году, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Ближайший горизонт, который мы видим, 2040 год, нам сулит заказ на машиностроительную продукцию где-то до 25 триллионов рублей", - сказал Лихачев, выступая на пленарном заседании съезда Союза машиностроителей России.
Лихачев: "Росатом" прогнозирует заказы в машиностроении до 25 трлн руб к 2040 году