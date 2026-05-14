Лихачев рассказал о планах "Росатома" по строительству АЭС в мире

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "Росатом" планирует к рубежу 2040 года построить 80 блоков АЭС большой мощности, из них половину - за рубежом, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "До 2040 года - 80 атомных энергоблоков большой мощности, из них ровно половина в России, ровно половина за рубежом", - сказал Лихачев журналистам. Сейчас "Росатом" строит более 20 атомных энергоблоков в разных странах.

