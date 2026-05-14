В Росфинмониторинге пояснили, почему коррупционеры хранят деньги в коробках - 14.05.2026, ПРАЙМ

Преступники вынуждены хранить незаконные доходы в наличной форме, если антиотмывочная система в стране хорошо работает, и они не могут легализовать эти...

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Преступники вынуждены хранить незаконные доходы в наличной форме, если антиотмывочная система в стране хорошо работает, и они не могут легализовать эти средства, поэтому в сюжетах о раскрытых коррупционерах появляются коробки из-под обуви с большими суммами наличных, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. "В ряде случаев может и не доходить до отмывания, поэтому мы наблюдаем случаи, когда преступные доходы хранятся в наличной форме", - сказал Негляд, отвечая на вопрос об используемых преступниками в России инструментах отмывания денег. Комментируя появлявшиеся в СМИ сюжеты о коробках из-под обуви с наличными деньгами, замглавы Росфинмониторинга отметил, что это является косвенной оценкой работы антиотмывочной системы. "Это косвенно говорит о том, что наша антиотмывочная система работает, и преступник не смог по какой-то причине эти деньги легализовать, то есть ввести их в финансовую систему", – пояснил Негляд.

