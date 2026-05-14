Рослесхоз зафиксировал снижение объема незаконных рубок на 23%

2026-05-14T05:52+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Эксперты Рослесхоза зафиксировали снижение объема незаконных рубок на 23% в первом квартале 2026 года, сообщила РИА Новости пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства РФ. "В первом квартале 2026 года объем незаконной рубки в России сократился на 23%. Так, за три месяца текущего года объем незаконной рубки составил 42,5 тысяч метров квадратных, за аналогичный период 2025 года – 55,4 тысячи метров квадратных", - говорится в сообщении. Специалисты агентства выявили 1,1 тысячи фактов незаконной рубки с начала 2026 года, в то время как за аналогичный период 2025 года было зафиксировано 1,4 тысячи нарушений, добавили в Рослесхозе. "По фактам незаконной рубки возбуждено 249 уголовных дел, назначено административных штрафов на сумму 1,3 миллиона рублей", - отметили в пресс-службе. Среди лидеров по снижению объема незаконных рубок: Тверская область - снижение в 21 раз - с 1,1 тысячи квадратных метров до 56, Псковская - в 26 раз, с 4,6 тысячи до 176 "квадратов", и Новосибирская - в 29 раз, с 503 до 17 квадратных метров.

