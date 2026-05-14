Россия в марте увеличила импорт обуви из США - 14.05.2026, ПРАЙМ
Россия в марте увеличила импорт обуви из США
2026-05-14T06:47+0300
2026-05-14T07:56+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила импорт обуви из США до максимальной суммы за всю современную историю - до 2 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в марте российские компании ввезли обуви из Штатов на 2 миллиона долларов против 1,4 миллиона в феврале. Сумма закупок выросла в 1,4 раза за месяц. Согласно расчетам, импорт в марте достиг исторического максимума. Ведомство предоставляет данные с 2002 года. По итогам марта Россия стала девятым крупнейшим импортером американской обуви. Больше всего ее покупали у Штатов Канада (29,7 миллиона долларов), Вьетнам (19,5 миллиона долларов) и Великобритания (7,1 миллиона долларов).
06:47 14.05.2026 (обновлено: 07:56 14.05.2026)
 
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила импорт обуви из США до максимальной суммы за всю современную историю - до 2 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в марте российские компании ввезли обуви из Штатов на 2 миллиона долларов против 1,4 миллиона в феврале. Сумма закупок выросла в 1,4 раза за месяц.
Согласно расчетам, импорт в марте достиг исторического максимума. Ведомство предоставляет данные с 2002 года.
По итогам марта Россия стала девятым крупнейшим импортером американской обуви. Больше всего ее покупали у Штатов Канада (29,7 миллиона долларов), Вьетнам (19,5 миллиона долларов) и Великобритания (7,1 миллиона долларов).
 
