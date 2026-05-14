https://1prime.ru/20260514/rossija-869914637.html
Россия в марте вдвое нарастила импорт газировки из Турции
Россия в марте вдвое нарастила импорт газировки из Турции - 14.05.2026, ПРАЙМ
Россия в марте вдвое нарастила импорт газировки из Турции
Россия в марте вдвое в месячном выражении нарастила импорт сладких газированных напитков из Турции - до 360 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T07:47+0300
2026-05-14T07:47+0300
2026-05-14T07:47+0300
экономика
россия
бизнес
турция
рф
сирия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869914637.jpg?1778734068
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия в марте вдвое в месячном выражении нарастила импорт сладких газированных напитков из Турции - до 360 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в марте российские компании ввезли турецкую газировку на 359,5 тысячи долларов против 167,6 тысячи в феврале. Сумма импорта подскочила в 2,1 раза за месяц.
По итогам марта РФ вошла в двадцатку крупнейших покупателей газировки у Турции. Крупнейшими импортерами стали Сирия (7,9 миллиона долларов), Великобритания (2,2 миллиона долларов) и США (1,9 миллиона долларов).
турция
рф
сирия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, турция, рф, сирия
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ТУРЦИЯ, РФ, СИРИЯ
Россия в марте вдвое нарастила импорт газировки из Турции
Россия в марте вдвое нарастила импорт сладких газированных напитков из Турции
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия в марте вдвое в месячном выражении нарастила импорт сладких газированных напитков из Турции - до 360 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в марте российские компании ввезли турецкую газировку на 359,5 тысячи долларов против 167,6 тысячи в феврале. Сумма импорта подскочила в 2,1 раза за месяц.
По итогам марта РФ вошла в двадцатку крупнейших покупателей газировки у Турции. Крупнейшими импортерами стали Сирия (7,9 миллиона долларов), Великобритания (2,2 миллиона долларов) и США (1,9 миллиона долларов).