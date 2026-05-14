Россия в марте вдвое нарастила импорт газировки из Турции

Россия в марте вдвое в месячном выражении нарастила импорт сладких газированных напитков из Турции - до 360 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T07:47+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия в марте вдвое в месячном выражении нарастила импорт сладких газированных напитков из Турции - до 360 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, в марте российские компании ввезли турецкую газировку на 359,5 тысячи долларов против 167,6 тысячи в феврале. Сумма импорта подскочила в 2,1 раза за месяц. По итогам марта РФ вошла в двадцатку крупнейших покупателей газировки у Турции. Крупнейшими импортерами стали Сирия (7,9 миллиона долларов), Великобритания (2,2 миллиона долларов) и США (1,9 миллиона долларов).

