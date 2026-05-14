Россияне в январе-марте сняли с карт и счетов в два раза меньше средств

2026-05-14T06:16+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россияне по итогам января-марта сняли с банковских карт и счетов в два раза меньше средств, чем годом ранее - остаток в банках на 1 апреля уменьшился на 360 миллиардов рублей с начала года, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Так, на картах и счетах в российских банках на первое января текущего года находилось 20,378 триллиона рублей, а на 1 апреля показатель уменьшился до 20,015 триллиона рублей. Таким образом, снижение составило более 360 миллиардов рублей. В январе 2025 года остаток на картах и счетах составлял около 17,5 триллиона рублей, а на начало апреля прошлого года снизился до 16,8 триллиона рублей, то есть примерно на 700 миллиардов. В марте текущего года россияне внесли на карты и счета чуть менее 425 миллиардов рублей - почти вдвое меньше, чем в феврале (825 миллиардов рублей). При этом в январе россияне сняли со счетов и карт 1,6 триллиона рублей.

