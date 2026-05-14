Россия занимает второе место по запасам железа в мире, сообщило Миинприроды
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия занимает второе место в мире по запасам железа после Австралии, а также является одним из мировых лидеров по добыче и переработке железной руды, сообщила пресс-служба Минприроды РФ.
По словам министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, в стране 217 месторождений и почти 122 миллиарда тонн балансовых запасов железа, из которых половина осваивается промышленностью.
"Ключевым регионом является Курская магнитная аномалия: в Белгородской, Курской и Орловской областях сосредоточено свыше 60% российских запасов этого металла", - приводятся в релизе его слова.
Отмечается, что треть запасов России приходится на крупнейшие месторождения: Михайловское в Курской области, Стойленское и Лебединское в Белгородской области, где находятся ключевые центры добычи железа. На Урале сосредоточено около 14% запасов железных руд страны, при этом в Челябинской области сейчас создается горно-металлургический комплекс на базе Суроямского месторождения.
Северо-Западный федеральный округ и Дальний Восток также являются важными регионами для развития отрасли, подчеркивают в Минприроды.
Так, в Мурманской области вводится в эксплуатацию Печегубское месторождение, которое обеспечит сырьем Оленегорский горно-обогатительный комбинат (ГОК). На востоке страны идет подготовка к освоению месторождений Таежной и Тарыннахской групп в Южной Якутии, в Амурской области - на Гаринском месторождении.
Отечественные руды обладают содержанием железа от 16% до 40%, а благодаря современным магнитным технологиям российские производства получают концентрат с содержанием металла от 62% до 69%, уточняет министерство.