Россия занимает второе место по запасам железа в мире, сообщило Миинприроды
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия занимает второе место в мире по запасам железа после Австралии, а также является одним из мировых лидеров по добыче и переработке железной руды, сообщила пресс-служба Минприроды РФ. "Наша страна является одним из мировых лидеров по добыче и переработке железных руд, а по запасам занимает второе место после Австралии", - говорится в сообщении. По словам министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, в стране 217 месторождений и почти 122 миллиарда тонн балансовых запасов железа, из которых половина осваивается промышленностью. "Ключевым регионом является Курская магнитная аномалия: в Белгородской, Курской и Орловской областях сосредоточено свыше 60% российских запасов этого металла", - приводятся в релизе его слова. Отмечается, что треть запасов России приходится на крупнейшие месторождения: Михайловское в Курской области, Стойленское и Лебединское в Белгородской области, где находятся ключевые центры добычи железа. На Урале сосредоточено около 14% запасов железных руд страны, при этом в Челябинской области сейчас создается горно-металлургический комплекс на базе Суроямского месторождения. Северо-Западный федеральный округ и Дальний Восток также являются важными регионами для развития отрасли, подчеркивают в Минприроды. Так, в Мурманской области вводится в эксплуатацию Печегубское месторождение, которое обеспечит сырьем Оленегорский горно-обогатительный комбинат (ГОК). На востоке страны идет подготовка к освоению месторождений Таежной и Тарыннахской групп в Южной Якутии, в Амурской области - на Гаринском месторождении. Отечественные руды обладают содержанием железа от 16% до 40%, а благодаря современным магнитным технологиям российские производства получают концентрат с содержанием металла от 62% до 69%, уточняет министерство.
13:13 14.05.2026
 
Россия занимает второе место по запасам железа в мире, сообщило Миинприроды

Минприроды: Россия занимает второе место в мире по запасам железа после Австралии

