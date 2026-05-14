Российский рынок акций умеренно снижается в начале торговой сессии - 14.05.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно снижается в начале торговой сессии
2026-05-14T10:20+0300
10:20 14.05.2026
 
© РИА Новости . Павел Бедняков | Здание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии четверга в ожидании новых триггеров, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижался на 0,43% относительно предыдущего закрытия - до 2683,18 пункта.
Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,19%, до 105,83 доллара за баррель.
В лидерах роста - акции "Новабева" (+1,23%), ЛСР (+0,86%), префы "Башнефти" (+0,69%), "ВК" (+0,65%) и "Ростелекома" (+0,58%).
В лидерах снижения - акции "СПБ биржи" (-1,39%), "ЭН+ Групп" (-1,37%), "Фармсинтеза" (-1,04%), "Инарктики" (-0,78%) и "Позитива" (-0,71%).
"Сегодня мы ожидаем сохранение индекса Мосбиржи в пределах коридора 2650-2720 пунктов. Продолжаем считать, что в отсутствие четких триггеров для закрепления выше 2700-2720 пунктов лучше фокусироваться на отдельных сильных дивидендных бумагах или бумагах с хорошим фундаменталом", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ.
До конца дня индекс на корпоративных новостях и относительно высоких нефтяных ценах может снова подняться выше знаковой отметки в 2700 пунктов, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Если геополитический фон останется нейтрально-позитивным, рынок предпримет попытку закрепиться выше этого уровня с целью 2720 пунктов, заключают аналитики компании "Цифра брокер".
 
