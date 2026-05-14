Российский рынок акций за основную сессию снизился на 1,33%

Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 1,33%, следует из данных Московской биржи. | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T19:18+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 1,33%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,33%, до 2658,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,93%, до 1138,33 пункта, долларовый РТС - на 1,06%, до 1145,21 пункта.

