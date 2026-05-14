Российский рынок акций снизился после трех дней роста

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился более чем на 1% после трех дней повышения, следует из данных Московской биржи. | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T20:00+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился более чем на 1% после трех дней повышения, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,33% - до 2658,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,93%, до 1138,33 пункта, долларовый РТС - на 1,06%, до 1145,21 пункта. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Опять вниз Российский рынок акций в основные торги четверга снижался. После трех дней ощутимого роста индекс Мосбиржи подошел к сильному психологическому уровню сопротивления 2700 пунктов, испытал его на прочность, однако не смог закрепиться выше и активно пошел вниз. "Индекс Мосбиржи после трех сессий, завершенных с положительным результатом, сегодня корректировался вниз. Тон заявлений сторон на украинском треке ужесточился, рубль продолжил укрепляться, цены на металлы снижались. Инвесторы предпочли в этих условиях зафиксировать прибыль", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже снизились в цене акции ВТБ (-3,4%), "Ленты" (-3%), "Эн+Груп" (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (-2,4%). Подорожали бумаги "Совкомфлота" (+0,6%), МТС (+1%), "Ростелекома" (+0,3%). В вечернюю сессию сильно растут акции "М.Видео" (+6%) на фоне сообщений о том, что компания может отказаться от допэмиссии бумаг по открытой подписке в пользу закрытой. Стоимость нефти к 19.42 мск снижалась на 0,4% - до 105,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 98,8 пункта. Прогнозы Как отмечает Максим Федосов из УК "Первая", текущее сочетание внутренних и внешних факторов не способствует аппетиту к риску на рынке акций. "Рубль по-прежнему сильный, а объем покупок иностранной валюты Минфином в мае оказался существенно ниже ожиданий, что будет сдерживать ослабление российской валюты. Конфликт на Ближнем Востоке способствует высоким котировкам нефти, и новые сообщения о переговорах между США и Ираном приводят лишь к краткосрочной волатильности", - отметил он. "Дальнейшие распродажи частично сдерживаются осторожной риторикой о возможном возобновлении мирного процесса по украинскому кризису", - добавил аналитик. Приближение выходных в условиях геополитической неопределенности может обусловить слабую торговую активность в пятницу, считает Смирнов. "Прогноз по индексу Мосбиржи на пятницу - 2620-2720 пунктов", - оценивает он.

