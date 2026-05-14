Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снизился после трех дней роста - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260514/rynok-869938856.html
Российский рынок акций снизился после трех дней роста
Российский рынок акций снизился после трех дней роста - 14.05.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился после трех дней роста
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился более чем на 1% после трех дней повышения, следует из данных Московской биржи. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T20:00+0300
2026-05-14T20:00+0300
экономика
рынок
акции
россия
сша
мосбиржа
ртс
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/83297/21/832972172_0:241:3191:2035_1920x0_80_0_0_59af1b3bb1b7a656d5321c2737b00e1a.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился более чем на 1% после трех дней повышения, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,33% - до 2658,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,93%, до 1138,33 пункта, долларовый РТС - на 1,06%, до 1145,21 пункта. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Опять вниз Российский рынок акций в основные торги четверга снижался. После трех дней ощутимого роста индекс Мосбиржи подошел к сильному психологическому уровню сопротивления 2700 пунктов, испытал его на прочность, однако не смог закрепиться выше и активно пошел вниз. "Индекс Мосбиржи после трех сессий, завершенных с положительным результатом, сегодня корректировался вниз. Тон заявлений сторон на украинском треке ужесточился, рубль продолжил укрепляться, цены на металлы снижались. Инвесторы предпочли в этих условиях зафиксировать прибыль", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже снизились в цене акции ВТБ (-3,4%), "Ленты" (-3%), "Эн+Груп" (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (-2,4%). Подорожали бумаги "Совкомфлота" (+0,6%), МТС (+1%), "Ростелекома" (+0,3%). В вечернюю сессию сильно растут акции "М.Видео" (+6%) на фоне сообщений о том, что компания может отказаться от допэмиссии бумаг по открытой подписке в пользу закрытой. Стоимость нефти к 19.42 мск снижалась на 0,4% - до 105,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 98,8 пункта. Прогнозы Как отмечает Максим Федосов из УК "Первая", текущее сочетание внутренних и внешних факторов не способствует аппетиту к риску на рынке акций. "Рубль по-прежнему сильный, а объем покупок иностранной валюты Минфином в мае оказался существенно ниже ожиданий, что будет сдерживать ослабление российской валюты. Конфликт на Ближнем Востоке способствует высоким котировкам нефти, и новые сообщения о переговорах между США и Ираном приводят лишь к краткосрочной волатильности", - отметил он. "Дальнейшие распродажи частично сдерживаются осторожной риторикой о возможном возобновлении мирного процесса по украинскому кризису", - добавил аналитик. Приближение выходных в условиях геополитической неопределенности может обусловить слабую торговую активность в пятницу, считает Смирнов. "Прогноз по индексу Мосбиржи на пятницу - 2620-2720 пунктов", - оценивает он.
https://1prime.ru/20260514/indiya-869938540.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83297/21/832972172_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_bda9ed51afad0c56d133dd3e333619b2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, россия, сша, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, США, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
20:00 14.05.2026
 
Российский рынок акций снизился после трех дней роста

Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился после трех дней роста

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик "Японские свечи" на мониторе компьютера трейдера
График Японские свечи на мониторе компьютера трейдера - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
График "Японские свечи" на мониторе компьютера трейдера . Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился более чем на 1% после трех дней повышения, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,33% - до 2658,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,93%, до 1138,33 пункта, долларовый РТС - на 1,06%, до 1145,21 пункта.
С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Опять вниз
Российский рынок акций в основные торги четверга снижался. После трех дней ощутимого роста индекс Мосбиржи подошел к сильному психологическому уровню сопротивления 2700 пунктов, испытал его на прочность, однако не смог закрепиться выше и активно пошел вниз.
"Индекс Мосбиржи после трех сессий, завершенных с положительным результатом, сегодня корректировался вниз. Тон заявлений сторон на украинском треке ужесточился, рубль продолжил укрепляться, цены на металлы снижались. Инвесторы предпочли в этих условиях зафиксировать прибыль", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже снизились в цене акции ВТБ (-3,4%), "Ленты" (-3%), "Эн+Груп" (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (-2,4%). Подорожали бумаги "Совкомфлота" (+0,6%), МТС (+1%), "Ростелекома" (+0,3%).
В вечернюю сессию сильно растут акции "М.Видео" (+6%) на фоне сообщений о том, что компания может отказаться от допэмиссии бумаг по открытой подписке в пользу закрытой.
Стоимость нефти к 19.42 мск снижалась на 0,4% - до 105,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 98,8 пункта.
Прогнозы
Как отмечает Максим Федосов из УК "Первая", текущее сочетание внутренних и внешних факторов не способствует аппетиту к риску на рынке акций.
"Рубль по-прежнему сильный, а объем покупок иностранной валюты Минфином в мае оказался существенно ниже ожиданий, что будет сдерживать ослабление российской валюты. Конфликт на Ближнем Востоке способствует высоким котировкам нефти, и новые сообщения о переговорах между США и Ираном приводят лишь к краткосрочной волатильности", - отметил он.
"Дальнейшие распродажи частично сдерживаются осторожной риторикой о возможном возобновлении мирного процесса по украинскому кризису", - добавил аналитик.
Приближение выходных в условиях геополитической неопределенности может обусловить слабую торговую активность в пятницу, считает Смирнов.
"Прогноз по индексу Мосбиржи на пятницу - 2620-2720 пунктов", - оценивает он.
Гранулированное золото высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Индия вводит предварительное разрешение на импорт золота до 100 килограмм
19:27
 
ЭкономикаРынокАкцииРОССИЯСШАМосбиржаРТС"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала