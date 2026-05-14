Российский рынок акций снизился после трех дней роста
Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился после трех дней роста
© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик "Японские свечи" на мониторе компьютера трейдера
График "Японские свечи" на мониторе компьютера трейдера . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился более чем на 1% после трех дней повышения, следует из данных Московской биржи.
С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Опять вниз
Российский рынок акций в основные торги четверга снижался. После трех дней ощутимого роста индекс Мосбиржи подошел к сильному психологическому уровню сопротивления 2700 пунктов, испытал его на прочность, однако не смог закрепиться выше и активно пошел вниз.
"Индекс Мосбиржи после трех сессий, завершенных с положительным результатом, сегодня корректировался вниз. Тон заявлений сторон на украинском треке ужесточился, рубль продолжил укрепляться, цены на металлы снижались. Инвесторы предпочли в этих условиях зафиксировать прибыль", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже снизились в цене акции ВТБ (-3,4%), "Ленты" (-3%), "Эн+Груп" (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (-2,4%). Подорожали бумаги "Совкомфлота" (+0,6%), МТС (+1%), "Ростелекома" (+0,3%).
В вечернюю сессию сильно растут акции "М.Видео" (+6%) на фоне сообщений о том, что компания может отказаться от допэмиссии бумаг по открытой подписке в пользу закрытой.
Стоимость нефти к 19.42 мск снижалась на 0,4% - до 105,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 98,8 пункта.
Прогнозы
Как отмечает Максим Федосов из УК "Первая", текущее сочетание внутренних и внешних факторов не способствует аппетиту к риску на рынке акций.
"Рубль по-прежнему сильный, а объем покупок иностранной валюты Минфином в мае оказался существенно ниже ожиданий, что будет сдерживать ослабление российской валюты. Конфликт на Ближнем Востоке способствует высоким котировкам нефти, и новые сообщения о переговорах между США и Ираном приводят лишь к краткосрочной волатильности", - отметил он.
"Дальнейшие распродажи частично сдерживаются осторожной риторикой о возможном возобновлении мирного процесса по украинскому кризису", - добавил аналитик.
Приближение выходных в условиях геополитической неопределенности может обусловить слабую торговую активность в пятницу, считает Смирнов.
"Прогноз по индексу Мосбиржи на пятницу - 2620-2720 пунктов", - оценивает он.