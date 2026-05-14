На Сахалине готовят эксклюзивные блюда с использованием эндемиков - 14.05.2026, ПРАЙМ
На Сахалине готовят эксклюзивные блюда с использованием эндемиков
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая - ПРАЙМ. Шеф-повара 20 ресторанов и кафе Сахалина приготовят для гостей пятого сезона гастромарафона "Дикоросия" эксклюзивные блюда с использованием местных эндемиков, сообщил РИА Новости министр туризма региона Артем Лазарев.
"Именно это мероприятие открывает урожайный сезон на островах, богатый дикорастущими растениями, многие из которых можно собрать только на Сахалине и Курилах. Сочная и полезная молодая зелень, часто дополненная восточными секретами сбора, заготовки и приготовления, значительно отличает гастрономическое событие от аналогичных в других регионах", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что местные кулинары используют также дары подводного мира: местные морской виноград и ламинария, обитающие в холодной воде, придают блюдам необычный оттенок.
Как отметил министр, в ассортименте заведений-участников присутствуют, например, салат с папоротником и жареным лососем, паровая булочка с тигровой креветкой и хрустящим морским виноградом, брускетта со шпротами из мойвы, одуванчиком и черемшой.
При приготовлении десертов местные кулинары широко используют местную ягоду краснику, больше известную на Сахалине как "клоповка". Она является ингредиентом сорбета с цветочным медом и орешками кедрового стланика, тирамису "клоповка‑клюква" и хвороста "Мильфей".
"Подобные марафоны играют важную роль в развитии гастрономического туризма в стране, что соответствует задачам народной программы Единой России", - подчеркнул Лазарев.
"Дикоросия" пройдет в Южно-Сахалинске с 25 мая по 7 июня. Участники предложат традиционный сет из трех позиций по единой стоимости 1450 рублей. Посетители оценят их мастерство народным голосованием в номинациях "Лучший вкус", "Лучшая подача", "Лучший сервис", "Креативное название сета" и "Гастрокритик".
 
