На Сахалине готовят эксклюзивные блюда с использованием эндемиков

2026-05-14T04:18+0300

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая - ПРАЙМ. Шеф-повара 20 ресторанов и кафе Сахалина приготовят для гостей пятого сезона гастромарафона "Дикоросия" эксклюзивные блюда с использованием местных эндемиков, сообщил РИА Новости министр туризма региона Артем Лазарев. "Именно это мероприятие открывает урожайный сезон на островах, богатый дикорастущими растениями, многие из которых можно собрать только на Сахалине и Курилах. Сочная и полезная молодая зелень, часто дополненная восточными секретами сбора, заготовки и приготовления, значительно отличает гастрономическое событие от аналогичных в других регионах", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что местные кулинары используют также дары подводного мира: местные морской виноград и ламинария, обитающие в холодной воде, придают блюдам необычный оттенок. Как отметил министр, в ассортименте заведений-участников присутствуют, например, салат с папоротником и жареным лососем, паровая булочка с тигровой креветкой и хрустящим морским виноградом, брускетта со шпротами из мойвы, одуванчиком и черемшой. При приготовлении десертов местные кулинары широко используют местную ягоду краснику, больше известную на Сахалине как "клоповка". Она является ингредиентом сорбета с цветочным медом и орешками кедрового стланика, тирамису "клоповка‑клюква" и хвороста "Мильфей". "Подобные марафоны играют важную роль в развитии гастрономического туризма в стране, что соответствует задачам народной программы Единой России", - подчеркнул Лазарев. "Дикоросия" пройдет в Южно-Сахалинске с 25 мая по 7 июня. Участники предложат традиционный сет из трех позиций по единой стоимости 1450 рублей. Посетители оценят их мастерство народным голосованием в номинациях "Лучший вкус", "Лучшая подача", "Лучший сервис", "Креативное название сета" и "Гастрокритик".

бизнес, мировая экономика, сахалин, южно-сахалинск, единая россия