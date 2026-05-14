Индия запретила экспорт сахара
Индия ввела запрет на экспорт сахара до 30 сентября на фоне нестабильности, вызванной продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, следует из официального... | 14.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Индия ввела запрет на экспорт сахара до 30 сентября на фоне нестабильности, вызванной продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, следует из официального заявления главного управления внешней торговли при министерстве торговли и промышленности Индии. "Запрет на экспорт сахара вступает в силу немедленно и будет действовать вплоть до 30 сентября 2026 года или до последующих распоряжений, если они поступят ранее", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте управления. Как отмечается, запрет распространяется на экспорт сахара-сырца, а также белого и рафинированного сахара. При этом в заявлении уточняется, что запрет не коснется тех партий сахара, погрузка которых началась до 13 мая и которые уже были переданы таможенным органам до вступления распоряжения в силу. Кроме того, экспорт может быть разрешен в случае персонального запроса других стран после получения специального разрешения от правительства Индии. Также запрет не будет распространяться на поставки сахара в Европейский Союз и Соединенные Штаты в рамках существующих тарифных квот и соглашений. Согласно информации индийского телеканала NDTV, в апреле Индийская ассоциация производителей сахара и биоэнергии после пересмотра своих оценок спрогнозировала, что валовое производство сахара в Индии в период до 30 сентября составит 32 миллиона тонн. Это более низкий показатель, чем предыдущая оценка в 32,4 миллиона тонн. В связи с этим, отмечает телеканал, решение о запрете экспорта могло быть принято в рамках мер по сдерживанию инфляционных рисков на фоне растущей неопределенности, вызванной продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.
