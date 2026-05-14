https://1prime.ru/20260514/sanktsii-869919326.html

Чемезов рассказал о развитии российской промышленности в условиях санкций

Чемезов рассказал о развитии российской промышленности в условиях санкций - 14.05.2026, ПРАЙМ

Чемезов рассказал о развитии российской промышленности в условиях санкций

Российские предприятия, несмотря на западные санкции, развиваются и продолжают выпускать все больше продукции, сообщил глава "Ростеха" и председатель Союза... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T11:28+0300

2026-05-14T11:28+0300

2026-05-14T11:28+0300

экономика

промышленность

бизнес

сергей чемезов

ростех

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/76164/08/761640805_0:248:2673:1752_1920x0_80_0_0_e47a67114ab36a85a7ecfa883bacf5de.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российские предприятия, несмотря на западные санкции, развиваются и продолжают выпускать все больше продукции, сообщил глава "Ростеха" и председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов. "Наша промышленность работает в условиях санкций уже более 10 лет. Да, начиная с 2022 года санкции были ужесточены, но тем не менее, несмотря на все, наши предприятия развиваются, продолжают выпускать продукцию, и с каждым годом все больше и больше", - сказал Чемезов журналистам в преддверии открытия X Съезда Союза машиностроителей. Он отметил, что в этих условиях, конечно, необходима поддержка президента, правительства и Государственной Думы. "Все это мы ощущаем на себе", - добавил Чемезов.

https://1prime.ru/20260428/oreshkin-869503108.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, сергей чемезов, ростех, россия