Чемезов рассказал о развитии российской промышленности в условиях санкций - 14.05.2026, ПРАЙМ
Чемезов рассказал о развитии российской промышленности в условиях санкций
2026-05-14T11:28+0300
экономика
промышленность
бизнес
сергей чемезов
ростех
россия
11:28 14.05.2026
 
Чемезов рассказал о развитии российской промышленности в условиях санкций

Глава "Ростеха" Чемезов: российские предприятия развиваются вопреки санкициям

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российские предприятия, несмотря на западные санкции, развиваются и продолжают выпускать все больше продукции, сообщил глава "Ростеха" и председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов.
"Наша промышленность работает в условиях санкций уже более 10 лет. Да, начиная с 2022 года санкции были ужесточены, но тем не менее, несмотря на все, наши предприятия развиваются, продолжают выпускать продукцию, и с каждым годом все больше и больше", - сказал Чемезов журналистам в преддверии открытия X Съезда Союза машиностроителей.
Он отметил, что в этих условиях, конечно, необходима поддержка президента, правительства и Государственной Думы.
"Все это мы ощущаем на себе", - добавил Чемезов.
