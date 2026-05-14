https://1prime.ru/20260514/sanktsii-869919326.html
Чемезов рассказал о развитии российской промышленности в условиях санкций
Чемезов рассказал о развитии российской промышленности в условиях санкций - 14.05.2026, ПРАЙМ
Чемезов рассказал о развитии российской промышленности в условиях санкций
Российские предприятия, несмотря на западные санкции, развиваются и продолжают выпускать все больше продукции, сообщил глава "Ростеха" и председатель Союза... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T11:28+0300
2026-05-14T11:28+0300
2026-05-14T11:28+0300
экономика
промышленность
бизнес
сергей чемезов
ростех
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76164/08/761640805_0:248:2673:1752_1920x0_80_0_0_e47a67114ab36a85a7ecfa883bacf5de.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российские предприятия, несмотря на западные санкции, развиваются и продолжают выпускать все больше продукции, сообщил глава "Ростеха" и председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов. "Наша промышленность работает в условиях санкций уже более 10 лет. Да, начиная с 2022 года санкции были ужесточены, но тем не менее, несмотря на все, наши предприятия развиваются, продолжают выпускать продукцию, и с каждым годом все больше и больше", - сказал Чемезов журналистам в преддверии открытия X Съезда Союза машиностроителей. Он отметил, что в этих условиях, конечно, необходима поддержка президента, правительства и Государственной Думы. "Все это мы ощущаем на себе", - добавил Чемезов.
https://1prime.ru/20260428/oreshkin-869503108.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76164/08/761640805_4:0:2669:1999_1920x0_80_0_0_5f68bcfa55cfabbe26f3de326d0581f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, бизнес, сергей чемезов, ростех, россия
Экономика, Промышленность, Бизнес, Сергей Чемезов, Ростех, РОССИЯ
Чемезов рассказал о развитии российской промышленности в условиях санкций
Глава "Ростеха" Чемезов: российские предприятия развиваются вопреки санкициям