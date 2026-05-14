Мантуров рассказал о преимуществах ракеты "Сармат" - 14.05.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о преимуществах ракеты "Сармат"
Мантуров: технологии, примененные в ракете "Сармат", опережают имеющиеся у других стран

МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Технологии достижения целей, примененные в ракете "Сармат", на несколько лет опережают имеющиеся у других стран, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах Съезда машиностроителей России в Национальном центре "Россия".
"Что касается технологий, которые используются современные для достижения целей, по нашему мнению, по информации, которой мы обладаем, мы на несколько лет как минимум опережаем наших зарубежных партнеров", - сказал журналистам Мантуров, отвечая на вопрос о преимуществах ракеты "Сармат".
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске ракетного комплекса "Сармат". Глава государства отметил, что параметры "Сармата" дают возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
