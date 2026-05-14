СМИ: доля Турции на рынке готовой одежды и текстиля ЕС сокращается

2026-05-14T06:53+0300

АНКАРА, 14 мая — ПРАЙМ. Доля Турции на рынке готовой одежды и текстиля Евросоюза продолжает сокращаться на фоне роста конкуренции со стороны стран Азии и снижения ценовой конкурентоспособности турецких производителей, пишет газета Ekonomim. "Доля Турции на рынке готовой одежды и швейных изделий ЕС, составлявшая 11,7% в 2023 году, к концу 2025 года снизилась до 9,2%", — пишет издание. Газета отмечает, что одной из главных причин снижения конкурентоспособности турецкой продукции стала стабильность курса валюты на фоне роста внутренних затрат в Турции с 2023 года. На этом фоне такие страны, как Бангладеш, Пакистан, Индия, Вьетнам и Камбоджа, смогли увеличить свою долю на европейском рынке. Согласно данным Ekonomim, импорт готовой одежды и швейных изделий в ЕС в 2025 году вырос на 2,2% и достиг 101,9 миллиарда евро. Крупнейшим поставщиком остался Китай с объемом экспорта 31,5 миллиарда евро, второе место занял Бангладеш с 19,8 миллиарда евро, а Турция сохранила третью позицию с 9,4 миллиарда евро. При этом экспорт турецкой готовой одежды в ЕС за год сократился на 10,4%, а в физическом выражении — на 12,2%. В отчете подчеркивается, что по сравнению с 2023 годом доля Турции на рынке ЕС снизилась на 21,6%. Наиболее заметный рост показала Камбоджа, увеличившая экспорт готовой одежды в ЕС на 14,5% — до 4,5 миллиарда евро. Экспорт Пакистана и Индии вырос на 8,9%, Вьетнама — на 9,9%, а Бангладеш — на 6%. Авторы отчета охарактеризовали происходящее как "перестройку конкуренции в глобальной цепочке поставок", в рамках которой часть заказов постепенно переходит от Турции к азиатским производителям, выпускающим более дешевую продукцию.

