Совфед намерен доработать законодательство о банкротстве - 14.05.2026, ПРАЙМ
Совфед намерен доработать законодательство о банкротстве
13:38 14.05.2026
 
Совфед намерен доработать законодательство о банкротстве

Вице-спикер Журавлев: Совфед намерен доработать законы о банкротстве и конкуренции

МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Сенаторы намерены доработать законодательство о банкротстве, конкуренции, диверсификации источников финансирования, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
"Впереди у нас (много) законодательной работы. Нам предстоит большой блок работы, связанной с донастройкой законодательства о банкротстве, конкуренции, разгрузке отчетности, диверсификации источников финансирования и рядом других направлений", - сказал политик, выступая на съезде Союза машиностроителей России.
Также, продолжил он, на повестке донастройка законодательства в целях дальнейшего обеления экономики, содействия реализации проектов технологического лидерства и повышения производительности труда.
По его словам, на первый план выходит повышение социальной ответственности бизнеса. Это развитие городов, вклад в подготовку востребованных экономикой кадров, демографические инициативы, поддержка многодетных семей и, конечно, семей участников специальной военной операции, отметил Журавлев.
"Мы благодарны, что члены Союза уделяют этой повестке самое пристальное, приоритетное внимание. И, конечно, мы со своей стороны готовы всячески оказывать любую необходимую законодательную поддержку для реализации всех эффективных экономических и социальных инициатив на благо отечества, экономики и наших граждан", - заключил политик.
 
