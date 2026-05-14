Алиханов предложил распространить нацрежим на госзакупку дорожной техники

2026-05-14T14:15+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках съезда Союза машиностроителей предложил распространить обязательное требование о доле российской продукции в закупках дорожной спецтехники. "Достаточно большой объем средств идет на строительство дорог, инфраструктуры. Было бы правильно распространить требование об обязательной доле российской техники, произведенной в нашей стране, на тех подрядчиков, которые работают в рамках этих заказов", - сказал министр. Национальный режим - режим регулирования закупки товаров, работ и услуг иностранного производства, направленный на поддержку российских производителей и защиту внутреннего рынка страны. Новые единые правила предоставления национального режима в сфере закупок вступили в силу с 1 января 2025 года.

