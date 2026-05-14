"Это вообще возможно". В США раскрыли, в чем проиграли России - 14.05.2026, ПРАЙМ
"Это вообще возможно". В США раскрыли, в чем проиграли России
"Это вообще возможно". В США раскрыли, в чем проиграли России
2026-05-14T05:17+0300
05:17 14.05.2026 (обновлено: 05:18 14.05.2026)
 
Фриман: США теряют позиции в Персидском заливе в пользу России и Китая

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. США постепенно утрачивают свое влияние в Персидском заливе, уступая его России и Китаю, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший американский дипломат Час Фриман.
"Вот посмотрите на Персидский залив. Думаю, саудиты и иранцы будут взаимодействовать. <…> Они будут обращаться к России и Китаю, возможно, и к Индии, чаще, чем к Соединенным Штатам, когда речь пойдет о поддержании мира, стабильности и развитии", — заявил эксперт.
По его мнению, другие государства тоже будут поступать так, как считают нужным.
"Я думаю, мы сейчас вступаем в мир, <…> в котором множество держав среднего уровня будут действовать по собственному усмотрению. Это будет более сложная конструкция, чем баланс сил в Европе девятнадцатого века, который, в общем-то, обеспечивал определенную стабильность и сдерживал войны почти сто лет. Я не уверен, что сегодня это вообще возможно", — резюмировал Фриман.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по иранским объектам, что привело к более чем 3 тысячам жертв. После этого, 8 апреля, Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Переговоры, прошедшие в Исламабаде, не принесли конкретных результатов, однако о возобновлении боевых действий не сообщалось, хотя США начали блокаду иранских портов.
