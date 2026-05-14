Чемезов заявил, что надеется на дальнейшее снижение ключевой ставки
Глава "Ростеха" и председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов надеется на дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T11:43+0300
экономика
финансы
россия
сергей чемезов
ростех
ключевая ставка
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Глава "Ростеха" и председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов надеется на дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ. ЦБ на заседании совета директоров в апреле снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 14,5% годовых. "Существующая сегодня процентная ставка, конечно, никак не способствует развитию наших предприятий", - сказал Чемезов журналистам в преддверии открытия X Съезда Союза машиностроителей. По его словам, значительно сократились инвестиционные проекты, потому что кредит в нынешних условиях не может обеспечить выполнение всех необходимых инвестиционных программ. "И, конечно, я надеюсь, ... постепенно, нас слышат…, и процентная ставка, она, будет снижается. Но хотелось бы, конечно, еще больше", - сказал глава "Ростеха".
Глава "Ростеха" Чемезов выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ