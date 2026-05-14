Чемезов заявил, что надеется на дальнейшее снижение ключевой ставки - 14.05.2026, ПРАЙМ
Чемезов заявил, что надеется на дальнейшее снижение ключевой ставки
Глава "Ростеха" и председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов надеется на дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ. | 14.05.2026, ПРАЙМ
экономика
финансы
россия
сергей чемезов
ростех
ключевая ставка
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Глава "Ростеха" и председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов надеется на дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ. ЦБ на заседании совета директоров в апреле снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 14,5% годовых. "Существующая сегодня процентная ставка, конечно, никак не способствует развитию наших предприятий", - сказал Чемезов журналистам в преддверии открытия X Съезда Союза машиностроителей. По его словам, значительно сократились инвестиционные проекты, потому что кредит в нынешних условиях не может обеспечить выполнение всех необходимых инвестиционных программ. "И, конечно, я надеюсь, ... постепенно, нас слышат…, и процентная ставка, она, будет снижается. Но хотелось бы, конечно, еще больше", - сказал глава "Ростеха".
финансы, россия, сергей чемезов, ростех, ключевая ставка
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Сергей Чемезов, Ростех, ключевая ставка
Глава "Ростеха" Чемезов выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Глава "Ростеха" и председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов надеется на дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ.
ЦБ на заседании совета директоров в апреле снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 14,5% годовых.
"Существующая сегодня процентная ставка, конечно, никак не способствует развитию наших предприятий", - сказал Чемезов журналистам в преддверии открытия X Съезда Союза машиностроителей.
По его словам, значительно сократились инвестиционные проекты, потому что кредит в нынешних условиях не может обеспечить выполнение всех необходимых инвестиционных программ.
"И, конечно, я надеюсь, ... постепенно, нас слышат…, и процентная ставка, она, будет снижается. Но хотелось бы, конечно, еще больше", - сказал глава "Ростеха".
ЭкономикаФинансыРОССИЯСергей ЧемезовРостехключевая ставка
 
 
