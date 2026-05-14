https://1prime.ru/20260514/stavka-869920366.html

Чемезов заявил, что надеется на дальнейшее снижение ключевой ставки

Чемезов заявил, что надеется на дальнейшее снижение ключевой ставки - 14.05.2026, ПРАЙМ

Чемезов заявил, что надеется на дальнейшее снижение ключевой ставки

Глава "Ростеха" и председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов надеется на дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ. | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T11:43+0300

2026-05-14T11:43+0300

2026-05-14T11:43+0300

экономика

финансы

россия

сергей чемезов

ростех

ключевая ставка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Глава "Ростеха" и председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов надеется на дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ. ЦБ на заседании совета директоров в апреле снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 14,5% годовых. "Существующая сегодня процентная ставка, конечно, никак не способствует развитию наших предприятий", - сказал Чемезов журналистам в преддверии открытия X Съезда Союза машиностроителей. По его словам, значительно сократились инвестиционные проекты, потому что кредит в нынешних условиях не может обеспечить выполнение всех необходимых инвестиционных программ. "И, конечно, я надеюсь, ... постепенно, нас слышат…, и процентная ставка, она, будет снижается. Но хотелось бы, конечно, еще больше", - сказал глава "Ростеха".

https://1prime.ru/20260428/nabiullina-869504000.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, сергей чемезов, ростех, ключевая ставка