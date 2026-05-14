https://1prime.ru/20260514/stoimost-869910560.html
Названа стоимость участия во всех мероприятиях ПМЭФ
Названа стоимость участия во всех мероприятиях ПМЭФ - 14.05.2026, ПРАЙМ
Названа стоимость участия во всех мероприятиях ПМЭФ
Стоимость участия во всех мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году увеличится до 1,6 миллиона рублей с 19 мая,... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T04:12+0300
2026-05-14T04:12+0300
2026-05-14T04:36+0300
экономика
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869910560.jpg?1778722560
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стоимость участия во всех мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году увеличится до 1,6 миллиона рублей с 19 мая, выяснило РИА Новости. Согласно данным, которые изучило агентство, стоимость участия во всех мероприятиях программы форума с 3 по 6 июня вырастет до 1,632 миллиона рублей с 19 мая. За эту цену гость сможет также посещать зоны делового общения. Однако участие в пленарном заседании и отдельных мероприятиях будет возможно только по специальному приглашению. До 18 мая включительно полноценное участие во всех мероприятиях будет стоить 1,454 миллиона рублей. Возможно также ограниченное участие - только в мероприятиях первого дня форума 3 июня. В этот день на площадке пройдет Российский форум малого и среднего предпринимательства и Российский фармацевтический форум "Лекарственная безопасность", будет доступно также посещение зон делового общения. Стоимость такого пакета участия составляет 66 тысяч рублей. Петербургский международный экономический форум в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес
Названа стоимость участия во всех мероприятиях ПМЭФ
Стоимость участия во всех мероприятиях ПМЭФ вырастет до 1,6 миллиона рублей
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стоимость участия во всех мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году увеличится до 1,6 миллиона рублей с 19 мая, выяснило РИА Новости.
Согласно данным, которые изучило агентство, стоимость участия во всех мероприятиях программы форума с 3 по 6 июня вырастет до 1,632 миллиона рублей с 19 мая. За эту цену гость сможет также посещать зоны делового общения. Однако участие в пленарном заседании и отдельных мероприятиях будет возможно только по специальному приглашению.
До 18 мая включительно полноценное участие во всех мероприятиях будет стоить 1,454 миллиона рублей.
Возможно также ограниченное участие - только в мероприятиях первого дня форума 3 июня. В этот день на площадке пройдет Российский форум малого и среднего предпринимательства и Российский фармацевтический форум "Лекарственная безопасность", будет доступно также посещение зон делового общения. Стоимость такого пакета участия составляет 66 тысяч рублей.
Петербургский международный экономический форум в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.