Названа стоимость участия во всех мероприятиях ПМЭФ - 14.05.2026, ПРАЙМ
Названа стоимость участия во всех мероприятиях ПМЭФ
Стоимость участия во всех мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году увеличится до 1,6 миллиона рублей с 19 мая,... | 14.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стоимость участия во всех мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году увеличится до 1,6 миллиона рублей с 19 мая, выяснило РИА Новости. Согласно данным, которые изучило агентство, стоимость участия во всех мероприятиях программы форума с 3 по 6 июня вырастет до 1,632 миллиона рублей с 19 мая. За эту цену гость сможет также посещать зоны делового общения. Однако участие в пленарном заседании и отдельных мероприятиях будет возможно только по специальному приглашению. До 18 мая включительно полноценное участие во всех мероприятиях будет стоить 1,454 миллиона рублей. Возможно также ограниченное участие - только в мероприятиях первого дня форума 3 июня. В этот день на площадке пройдет Российский форум малого и среднего предпринимательства и Российский фармацевтический форум "Лекарственная безопасность", будет доступно также посещение зон делового общения. Стоимость такого пакета участия составляет 66 тысяч рублей. Петербургский международный экономический форум в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
04:12 14.05.2026 (обновлено: 04:36 14.05.2026)
 
Названа стоимость участия во всех мероприятиях ПМЭФ

Стоимость участия во всех мероприятиях ПМЭФ вырастет до 1,6 миллиона рублей

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стоимость участия во всех мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году увеличится до 1,6 миллиона рублей с 19 мая, выяснило РИА Новости.
Согласно данным, которые изучило агентство, стоимость участия во всех мероприятиях программы форума с 3 по 6 июня вырастет до 1,632 миллиона рублей с 19 мая. За эту цену гость сможет также посещать зоны делового общения. Однако участие в пленарном заседании и отдельных мероприятиях будет возможно только по специальному приглашению.
До 18 мая включительно полноценное участие во всех мероприятиях будет стоить 1,454 миллиона рублей.
Возможно также ограниченное участие - только в мероприятиях первого дня форума 3 июня. В этот день на площадке пройдет Российский форум малого и среднего предпринимательства и Российский фармацевтический форум "Лекарственная безопасность", будет доступно также посещение зон делового общения. Стоимость такого пакета участия составляет 66 тысяч рублей.
Петербургский международный экономический форум в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
