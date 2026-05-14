Хуснуллин заявил о катастрофической нехватке работников в стройотрасли
2026-05-14T15:59+0300
15:59 14.05.2026
 
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стройотрасли России катастрофически не хватает трудовых ресурсов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Нам катастрофически не хватает трудовых ресурсов. Мы из года в год растем, за последние шесть лет мы выросли на 34%. И, конечно, дальнейший рост развития стройки и вообще развития экономики без информационных технологий с использованием искусственного интеллекта невозможен", - сказал он на международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: КазаньФорум".
Хуснуллин добавил, что до 2030 года производительность труда в стройотрасли должна вырасти на 22%.
 
