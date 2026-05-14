Суд в США приостановил действие санкций против спецдокладчика ООН Альбанезе - 14.05.2026, ПРАЙМ
Суд в США приостановил действие санкций против спецдокладчика ООН Альбанезе
2026-05-14T00:53+0300
2026-05-14T01:21+0300
ВАШИНГТОН, 14 мая – ПРАЙМ. Федеральный суд США заблокировал санкции против спецдокладчика ООН по ситуации на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе, признав их нарушением свободы слова и прав ее семьи, следует из текста судебного решения, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. "Настоящим постановляю: ходатайство истцов о вынесении предварительного судебного запрета (на санкции против Альбанезе – ред.) удовлетворить", - говорится в документе. В аргументации своего решения судья Ричард Леон разъяснил, что рассматривает санкции против Альбанезе в качестве "наказания за мнение", поскольку они были введены в ответ на профессиональные рекомендации Альбанезе в адрес Международного уголовного суда о преступлениях израильских военных. При этом судья счел победу истцов - мужа правозащитницы и их дочери-американки - весьма вероятной, так как санкции прямо нарушают первую поправку к конституции США, запрещающую преследование за свободу слова. Это означает, что действие санкций против Альбанезе временно приостанавливается до окончательного рассмотрения дела по существу. Летом 2025 года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ввел санкции против Альбанезе из-за того, что она якобы пыталась инициировать уголовные разбирательства в отношении американских и израильских граждан. Ранее Альбанезе заявляла, что считает происходящее в секторе Газа "контролируемым геноцидом". Она неоднократно выступала в поддержку ордера МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и публично призывала страны, признающие Римский статут, арестовать израильского премьера.
00:53 14.05.2026 (обновлено: 01:21 14.05.2026)
 
